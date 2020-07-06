Motorine 10 kuruş zam yapıldı
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorine 10 kuruş zam yapıldı.
|06 Temmuz 2020 16:56
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EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorin fiyatlarına 07/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.
EPGİS'ten yapılan açıklama;Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
07/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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