1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Motorine 10 kuruş zam yapıldı

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorine 10 kuruş zam yapıldı.
 06 Temmuz 2020 16:56
Yazdır
Motorine 10 kuruş zam yapıldı

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre motorin fiyatlarına 07/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 10 kuruş zam yapıldı.

EPGİS'ten yapılan açıklama;

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

07/07/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2020 Temmuz maaş katsayısında ne kadar artış olacak?
06 Temmuz 2020 10:25		 Memur ve emeklilerin enflasyon zammı netleşti
03 Temmuz 2020 10:07
Haziran ayı enflasyonu açıklandı
03 Temmuz 2020 10:00		 Otel ücretleri yüzde 15 arttı
03 Temmuz 2020 08:48
Benzin ve motorine zam yapıldı
01 Temmuz 2020 16:09		 Bakan Dönmez'den doğal gazda fiyat indirimini açıklaması
30 Haziran 2020 13:07
BOTAŞ elektrik üretimi için doğalgaz fiyatında indirime gitti
30 Haziran 2020 11:58		 Akaryakıtta çifte indirim yapıldı
29 Haziran 2020 15:59
Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
26 Haziran 2020 07:32		 Çocuk maskesinde fahiş fiyat uyarısı
26 Haziran 2020 07:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Teslim olan terörist ailesi ile görüştürüldü11:43 - Prof. Dr. Ceyhan'dan 'tatil dönüşü okul' uyarısı: Mutlaka virüs taşıyan insanlar olacak11:38 - Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi11:30 - CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi11:25 - Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil11:23 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
11:10 - İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek11:10 - Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı11:08 - Kapkaççılar bekçileri geçemedi11:06 - Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi11:06 - FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı11:06 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
11:00 - GİB, 136 Gelir uzmanının becayişini sağladı10:57 - Gram altın 393 lira seviyelerinde10:55 - Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga10:42 - 14 kişilik minibüste 42 yolcu10:41 - Kıdem tazminatına zam
10:36 - Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
7 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
Taşerondan kadroya geçenlerin toplu sözleşme süreci başlıyor
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
Babası KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle atılmıştı, mahkeme işlemi iptal etti
Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!
Kredide büyük i ndirim. Bugün kredi alsanız ne ödersiniz?
İBB genel sekreteri değişiyor
Kadro vermeyince Rektör hakkında 'mobbing' iddiaları ortaya atıldı
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gaziantep 2
sigara ve alkole vergi zammı 2
ennio morricone 1
Özdemir Erdoğan 2
Sıcaklara rağmen çay içmek 2
küpe takan erkek 2
Pufuduk 2
koronavirüs 7 yıl önce çıktı 1
sineklik 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 2
SON İLANLAR
Ürgüp Öğretmenevi İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Ünye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam