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EGM'den açıklama... Polis maske cezası kesebilir mi?

'Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis maske cezası kesemez' haberine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.
 06 Temmuz 2020 17:04
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EGM'den açıklama... Polis maske cezası kesebilir mi?

Memurlar.net'de daha önce yayınlanan kararda, mahkeme polisin yetkisi olmadığı için Maske cezasını iptal etmişti.

Mahkemenin bu kararından sonra, Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yayımladı.

EGM, polis ceza kestikten sonra mülki idare amirine onaylatmalı. Mülki idare amirine onaylatılmayan bazı cezaların iptal edildiğini duyurdu.

Bu kapsamda bu usül hatasının yapılmaması konusunda tüm personelin uyarıldığını vurguladı.

İŞTE EGM'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMANIN TAM METNİ

Tüm Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek amacıyla yetkili ve sorumlu makamlar tarafından bazı tedbirler alınmaktadır. Alınan bu tedbirlere aykırı davrananlar hakkında da mevzuata göre yetkililer tarafından idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

Bazı vatandaşlarımız kendilerine uygulanan idari yaptırımların iptali yönünde yargı mercilerine başvurmuş ve yetkili mahkemelerce de bir kısım iptal kararları verilmiştir. Bu bağlamda 04 Temmuz 2020 tarihinde bazı basın yayın organlarında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesemez" başlıklı haberler yer almış ve aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 22. Maddesinde sayılan "Kabahat dolayısıyla idari yaptırım kararı vermeye ilgili kanunda açıkça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlileri yetkilidir." hükmü ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 294. Maddesinde sayılan "Bu Kanunda yazılı olan idari para cezaları mahalli mülki amir tarafından verilir." Hükmü doğrultusunda Koronavirüs'ün (Covid-19) Türkiye'de yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere aykırı davrananlara idari yaptırım uygulanması hususunda mahkeme tarafından iptal edilen habere konu karar incelendiğinde; idari yaptırım karar tutanağının mülki amire onaylatılması sonrasında kişiye tebliğ edilmesi gerekirken, tutanağın mülki amire onaylatılmadan ilgiliye tebliğ edilerek, teslim edildiği ve bu şekilde mahkemeye taşındığı anlaşılmıştır. Bu tür usül eksikliklerinin yapılmaması konusunda tüm personel uyarılmıştır.

Yapılan bu usul olarak yanlış işlem münferit bir işlem olup bağlayıcılık yönünden usule uygun diğer işlemleri kapsamamaktadır. Bu ve benzeri konularda polisin tutanak düzenleme yetkisi vardır. Bundan böyle de bu yetkisini kullanacaktır.

Türk Polis Teşkilatımız Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını yasal görev sınırları içerisindeki yetki ve sorumluluklarına bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Memurlar.Net
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