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Gelibolu'da orman yangını... Bakan Pakdemirli yangın yerinde

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.
 06 Temmuz 2020 18:07
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Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri, şehitliklerden uzak alanda etkili olan alevleri kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede 400 kişiden oluşan ekiplerin 107 arazöz ve 7 dozerle devam eden söndürme çalışmalarına 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan destek sağlanıyor.

- "Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Yangının herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığını belirten Aktaş, "Yangının rüzgarla şiddetini artırması durumunda Yalova köyünü tedbir amaçlı boşaltabiliriz." dedi.

Bu arada, denizden söndürme çalışmalarına da başlandığı için Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu.

Bakan Pakdemirli söndürme çalışmalarını havadan izledi

Çanakkale'nın Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisiyle büyürken, 20 helikopter 2 uçak, 107 arazöz ve 400'den fazla personel yangına canla başla müdahale ediyor. Ekipler alevlerin şehitliklere ulaşmaması için çaba sarfederken, İzmir programını yarıda kesen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın söndürme çalışmalarını havadan inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de söndürme çalışmalarını helikopterle geldiği yangın bölgesinde havadan izleyip yönlendirdi.

Bakan Pakdemirli'nin kısa süre sonra açıklama yapması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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