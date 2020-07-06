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Bakan Pakdemirli'den Çanakkale'deki yangınla ilgili açıklama

Bakan Pakdemirli yangına ilişkin, "Çanakkale'deki yangına, 20 helikopter, 107 arasöz , 400 personelle müdahale ediliyor. Bütün ekiplerimiz orada" açıklamasında bulundu.
 06 Temmuz 2020 17:24
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu'daki orman yangınını yakından takip ettiklerini belirterek, "Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti. Çalışmalar sürüyor. Tüm ekiplerimiz orada. Helikopter filomuzun çok önemli bir kısmı orada. Yangına şu an 20 helikopter, 2 tane amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyoruz."

Manisa programı kapsamında Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nı ziyaret eden Pakdemirli, milli parkta incelemelerde bulunduktan sonra il genelinde muhtelif yerlerde doğada yaralı ya da bitkin halde bulunduktan sonra tedavileri tamamlanan kızıl şahin, kerkenez, şahin, gökdoğan ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü üretim istasyonlarında üretilen kınalı keklikleri doğaya saldı.

Gazetecilere Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınına ilişkin açıklama yapan Pakdemirli, yangınla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Orman Genel Müdürümüz bölgeye intikal etti, tüm ekiplerimiz orada, çalışmalarımız sürüyor. İlk yangın çıkış anı 14.50 gibi görünüyor. Çanakkale Gelibolu Pazarlı köyünde. Saat 15.00 itibarıyla yangına müdahale edilmiş durumda. Helikopter filomuzun çok önemli bir kısmı orada. Yangına şu an 20 helikopter, 2 amfibik uçak, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle müdahale ediyoruz. Ben de gelişmeleri yakından takip ediyorum." dedi.

Pakdemirli, açıklamasının ardından Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'deki yangın bölgesine hareket etti.
Cumhuriyet
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