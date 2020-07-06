Maske yüzünden otobüs şoförünü darp etti
|06 Temmuz 2020 17:51
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, maske takmadığı için kendisini otobüse almayan otobüs şoförünü darp etti. Otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda, otobüs şoförü çok sayıda yumruğa maruz kalırken, kafasından yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, 5 Temmuz Pazar günü saat 22.02 sıralarında Boya Parkı önünden geçen cadde üzerinde yaşandı. Kırklarsırtı-Çöplü-Boya hattında akşam seferini yapan Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma aracı şoförü M.T.(56), yol üzerinde ilerlerken iki şahıs araca binmek istedi. Şoförün, "Pandemi nedeniyle maskesiz yolcu alamıyoruz, kameralarda kayıtta" ifadesi üzerine şahıslar araca binmedi. Kısa süre sonra araç harekete geçtiğinde şahıslardan H.A. isimli vatandaş, otobüse vurarak küfür etti. Şahsın bu hareketi üzerine şoförde otobüsü durdurdu. Bu esnada açık olan ön kapıdan içeri giren H.A., otobüs şoförüne vurdu. Çevredekilerin müdahalesiyle şahıs otobüsten indirilirken, şoför kafasından yaralandı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla şoför hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan olay anı otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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