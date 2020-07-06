Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 oldu
|06 Temmuz 2020 18:14
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Sakarya Valiliği, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybeden kişi sayısının 7 olduğunu ve ekiplerce aranan herhangi bir kişinin kalmadığını açıkladı.
Sakarya Valiliği, Hendek ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılarak patlamada hayatını kaybeden kişi sayısının 7 olduğunu belirten Sakarya Valiliği, ekiplerce bölgede aranan herhangi bir kişi kalmadığını da ifade etti. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "03.07.2020 tarihinde Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 1 vatandaşımızın ise arandığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bugün itibariyle kayıp olan 7'nci kişinin, İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA çalışması sonucu kimlik tespiti yapılmış ve patlamada hayatını kaybeden kişi sayısı 7 olmuştur. Böylece ilgili ekiplerimizce aranan herhangi bir kişi kalmamıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına sabırlar diliyoruz" denildi.
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