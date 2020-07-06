Virüs testi pozitif çıkan eski milli sporcu, yaşamını yitirdi
Şüphe üzerine Kovid-19 testi yapılan Durmaz'ın test sonucunun pozitif çıktığı fakat ölümünün buna bağlı olmadığı öğrenildi
|06 Temmuz 2020 18:22
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Denizli'de, işitme engelli eski milli masa tenisi sporcusu Fevzi Durmaz, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle 5 yıl önce yatağa bağımlı kalan eski milli masa tenisi sporcusu Feyzi Durmaz, 3 gün önce rahatsızlanması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Durmaz, bugün solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Şüphe üzerine Kovid-19 testi yapılan 37 yaşındaki Durmaz'ın test sonucunun pozitif çıktığı, fakat ölümünün buna bağlı olmadığı, akciğerlerinde sıkıntı görülmediği öğrenildi.
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