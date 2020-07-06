Bilgisayar mühendisi evinde ölü bulundu
|06 Temmuz 2020 18:42
|Yazdır
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan bilgisayar mühendisi, evinde ölü bulundu.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yaşayan bilgisayar mühendisi Esat Can Ünübol'dan (31) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek polise haber verdi. İhbar üzerine yaşadığı eve giden polis ve sağlık ekipleri Esat Can Ünübol'un cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerinde yapılan incelemelerde bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ünübol'un vücudunda herhangi bir darp izine rastlamadı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Ünübol'un cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mühendisin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kapkaççılar bekçileri geçemedi
07 Temmuz 2020 11:08
|Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi
07 Temmuz 2020 11:06
|Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
07 Temmuz 2020 10:36
|Ankara'da 'Dam' operasyonu
07 Temmuz 2020 10:25
|Antalya'da su kuyusuna düşen kişi öldü
07 Temmuz 2020 10:08
|Uşak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
07 Temmuz 2020 09:45
|Temizlik işçisine iğrenç tuzak
07 Temmuz 2020 08:49
|'Rabia Naz' gizemini savcılık çözecek
07 Temmuz 2020 08:08
|2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu
07 Temmuz 2020 07:37
|Sakarya'daki patlamaya ilişkin 4 tutuklama
07 Temmuz 2020 06:40