Özkan Uğur duyurdu: İkinci kez kanseri yendi
MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur güzel haberi bu mesajla duyurdu: İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim
|06 Temmuz 2020 18:48
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