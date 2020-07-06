Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000 sınırına geldi

KASITLI OLARAK NORM FAZLASI YAPILAN ÖĞRETMENİ YARGI HAKLI BULDU Yargı; öğretmen olarak görev yaptığı okulda ders saati sayısı aynı kalmasına rağmen norm sayısının önce artırılarak bir öğretmen atanması, akabinde yine ders saati sayısı aynı olduğu halde norm sayısının düşürülerek norm fazlası konumuna düşürülmesine ilişkin açılan açılan davada öğretmeni haklı buldu.