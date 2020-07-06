Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000 sınırına geldi
Sağlık Bakanlığı 6 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.
|06 Temmuz 2020 20:26
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 6 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.
Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 182 bin 995 oldu.
05.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
04.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?' dedi.
5 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
06 Temmuz 2020 22:10
|AK Parti İlçe Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
06 Temmuz 2020 19:18
|Valilik uyaradı: Vaka sayısı artmaya başladı
06 Temmuz 2020 18:59
|Nişan yaptılar, bir köy ile 2 apartman karantinaya alındı
06 Temmuz 2020 16:47
|Mübaşir pozitif çıktı, hakim ve 4 personel karantinaya alındı
06 Temmuz 2020 16:06
|Veriler açıklandı... Son 3 günde 7 ilde vaka sayısı arttı
05 Temmuz 2020 19:34
|Düne göre yeni vaka sayısında değişiklik olmadı
04 Temmuz 2020 20:54
|1 öğretmen ve 9 öğrencide koronavirüs tespit edildi
04 Temmuz 2020 15:45
|11 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
02 Temmuz 2020 22:39
|HDP'li 3 vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
02 Temmuz 2020 20:13