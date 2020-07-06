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Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000 sınırına geldi

Sağlık Bakanlığı 6 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.
 06 Temmuz 2020 20:26
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Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000 sınırına geldi

Sağlık Bakanlığı 6 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1086 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 206 bin 844, can kaybı 5 bin 241 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 315 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 182 bin 995 oldu.

05.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?' dedi.

Memurlar.Net
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