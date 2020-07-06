Valilik uyaradı: Vaka sayısı artmaya başladı
Gümüşhane Valiliği: İlimizde koronavirüs vakaları artmaya başladığından değerli vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri hem kendi sağlıkları hem de yakınları, sevdikleri ve halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir
|06 Temmuz 2020 18:59
|Yazdır
Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artmaya başladığı belirtilerek vatandaşların tedbirlere uymaya özen göstermeleri istendi.
Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çeşitli nedenlerle kentte koronavirüs vaka sayısının artmaya başladığı vurgulandı. Tedbirlere uyulması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde koronavirüs vakaları artmaya başladığından değerli vatandaşlarımızın çok dikkatli olmaları, temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet etmeleri hem kendi sağlıkları hem de yakınları, sevdikleri ve halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Lütfen temizlik, maske ve mesafe kurallarına titizlikle riayet edelim."
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|7 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
06 Temmuz 2020 22:10
|Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000 sınırına geldi
06 Temmuz 2020 20:26
|AK Parti İlçe Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
06 Temmuz 2020 19:18
|Nişan yaptılar, bir köy ile 2 apartman karantinaya alındı
06 Temmuz 2020 16:47
|Mübaşir pozitif çıktı, hakim ve 4 personel karantinaya alındı
06 Temmuz 2020 16:06
|Veriler açıklandı... Son 3 günde 7 ilde vaka sayısı arttı
05 Temmuz 2020 19:34
|Düne göre yeni vaka sayısında değişiklik olmadı
04 Temmuz 2020 20:54
|1 öğretmen ve 9 öğrencide koronavirüs tespit edildi
04 Temmuz 2020 15:45
|11 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
02 Temmuz 2020 22:39
|HDP'li 3 vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
02 Temmuz 2020 20:13