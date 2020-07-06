AK Parti İlçe Başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Adana'da, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
|06 Temmuz 2020 19:18
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Adana'da, AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
AK Parti Seyhan İlçe Başkanlığı'nda bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesinin ardından İlçe Başkanı Ahmet Akan da bazı belirtiler üzerine test yaptırdı.
Akan, testi pozitif çıkınca Çukurova Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisine alındı. Akan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan yakın zamanda İl Başkanlığı'nda düzenlenen yönetim toplantısına katılan yöneticilere de Covid-19 testi yapıldı, sonuçların ise negatif çıktığı belirtildi.
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