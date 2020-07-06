Başkasının yerine sınava giren kişi tutuklandı
Nevşehir'de, arkadaşının yerine motorlu taşıtlar sınavına giren R.A., tutuklandı.
|06 Temmuz 2020 19:31
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Nevşehir'de, arkadaşının yerine motorlu taşıtlar sınavına giren R.A., tutuklandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, dün Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, Motorlu Taşıtlar Sınavı yapıldı.
Sınavda R.A'nın ismi öğrenilemeyen bir başka kişinin yerine sınava girdiği, sınav gözetmenleri tarafından belirlendi.
Çağrılan polis ekipleri tarafından yakalanan R.A., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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