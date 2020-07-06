Köy çocuklarına 'gezici kütüphane' hizmet verecek
|06 Temmuz 2020 19:33
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman Halk Kütüphanesine tahsis edilen "gezici kütüphane" kırsalda yaşayan çocuklar için hizmete girdi.
Kentte kırsal kesimde yaşamını sürdüren çocukların kitap ihtiyacı, içerisinde 2 bin kitap, 5 bilgisayar, televizyon, yazıcı, buzdolabı, su ısıtıcısı ve 17 oturma yeri, 6 seyyar tabure ile bir masa bulunan gezici kütüphane ile karşılanacak.
Müze Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Batman Valisi Hulusi Şahin, gezici kütüphanenin Batman'da çok büyük bir hizmet gerçekleştireceğini söyledi.
Köylerde yaşayan çocukların gelişmiş kütüphane ortamından ve internetten yoksun olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Her türlü etkinlik çocuklarımızın ayağına taşınmış olacak. Böylece bu köydeki çocuklarımız 2 binin üzerinde kitap bulunan bu kütüphaneden istifade etmiş olacaklar. Kütüphanemizde 5 bilgisayar var. Bu bilgisayarlardan internet hizmeti alacaklar. Çocuklarımız için gezici kütüphanemiz unutulmaz olacak." diye konuştu.
Törene, İl Kültür ve Turizm Müdürü İhsan Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, AK Parti İl Başkanı Akif Gür de katıldı.
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