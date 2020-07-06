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Serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu.
|06 Temmuz 2020 19:47
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, serinlemek için denize giren polis memuru boğuldu.
İzmit ilçesinden ailesi ve arkadaşlarıyla Kerpe'ye gelen polis memuru Muhammet Şahin Gülmez (29), denize girdi.
Gülmez'in bir süre sonra suyun üzerinde hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gülmez'i Kandıra Devlet Hastanesine götürdü.
Gülmez, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde görevli Muhammet Şahin Gülmez'in evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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