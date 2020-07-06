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FETÖ'den gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.
 06 Temmuz 2020 19:49
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FETÖ'den gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından ardışık arandıkları tespit edilen şahıslarla FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında yakalama emri bulunan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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