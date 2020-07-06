1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

249 kişiyi 72 bin lira dolandıran 'eskort' çetesi çökertildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, eskort sitesi açarak ülke genelinde 249 kişiyi, toplamda 72 bin lira dolandıran 12 şüpheli, Diyarbakır ve Konya bağlıntılı operasyonlarla yakalanarak adliyeye sevk edildi.
 06 Temmuz 2020 20:06
Yazdır
249 kişiyi 72 bin lira dolandıran 'eskort' çetesi çökertildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, internet ortamında kurdukları eskort sitesinde vatandaşlara bir takım vaatlerde bulunduktan sonra ATM'ye para yatırmak suretiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Başlatılan soruşturmada dolandırıcılık yapan çete üyelerinin Didim'de bir villayı merkez olarak kullandıkları tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda Didim'de 10, Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda da birer kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 25 bin TL para, çok sayıda ziynet eşyası, suçta kullanılan çok sayıda telefon, not defterleri, banka kartları, hesap döküm listeleri ele geçirildi. Çetenin, ülke genelinde 249 kişiyi toplamda 72 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kapkaççılar bekçileri geçemedi
07 Temmuz 2020 11:08		 Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi
07 Temmuz 2020 11:06
Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
07 Temmuz 2020 10:36		 Ankara'da 'Dam' operasyonu
07 Temmuz 2020 10:25
Antalya'da su kuyusuna düşen kişi öldü
07 Temmuz 2020 10:08		 Uşak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
07 Temmuz 2020 09:45
Temizlik işçisine iğrenç tuzak
07 Temmuz 2020 08:49		 'Rabia Naz' gizemini savcılık çözecek
07 Temmuz 2020 08:08
2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu
07 Temmuz 2020 07:37		 Sakarya'daki patlamaya ilişkin 4 tutuklama
07 Temmuz 2020 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Teslim olan terörist ailesi ile görüştürüldü11:43 - Prof. Dr. Ceyhan'dan 'tatil dönüşü okul' uyarısı: Mutlaka virüs taşıyan insanlar olacak11:38 - Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi11:30 - CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi11:25 - Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil11:23 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
11:10 - İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek11:10 - Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı11:08 - Kapkaççılar bekçileri geçemedi11:06 - Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi11:06 - FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı11:06 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
11:00 - GİB, 136 Gelir uzmanının becayişini sağladı10:57 - Gram altın 393 lira seviyelerinde10:55 - Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga10:42 - 14 kişilik minibüste 42 yolcu10:41 - Kıdem tazminatına zam
10:36 - Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
7 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
Taşerondan kadroya geçenlerin toplu sözleşme süreci başlıyor
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
Babası KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle atılmıştı, mahkeme işlemi iptal etti
Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!
Kredide büyük i ndirim. Bugün kredi alsanız ne ödersiniz?
İBB genel sekreteri değişiyor
Kadro vermeyince Rektör hakkında 'mobbing' iddiaları ortaya atıldı
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper bulaştırıcılar 3
kadına şiddet 3
bay yanlış 1
Black Panther 1
Özdemir Erdoğan 2
Polislerin kestiği salgın cezalarının geçersiz olması 1
Bunlar iyi günlerimiz olabilir 3
trabzon 2
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 1
Kanye west'in abd başkan adayı olması 1
SON İLANLAR
Ürgüp Öğretmenevi İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Ünye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam