FETÖ'cü Enes Kanter'den İsrail gazetesine skandal açıklamalar
|06 Temmuz 2020 21:00
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İsrail'in Haaretz Gazetesi, NBA Boston Celtics'te oynamaya devam eden, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari Enes Kanter ile bir röportaj gerçekleştirdi. FETÖ'cü Kanter, tehdit edildiğini iddia ettiği röportajda ABD'deki FBI ajanlarıyla planlı ve sürekli olarak görüştüğünü itiraf etti. Ayrıca FBI tarafından korunduğunu da söyledi.
KÜSTAH SÖZLER
ABD dahil dünyanın çeşitli ülkelerinde sosyal medya düzenlemeleri yapılırken, Kanter Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesini özgürlük kısıtlaması olarak sunmaya kalktı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözlerinde direk Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı görüldü.
FETÖ'cü Enes Kanter, "Erdoğan ile mücadelem yeni başlıyor"deme cüretini gösterdi. Kanter ayrıca terör örgütü PKK'ya desteğini sürdürerek PKK'ya yapılan operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırı gibi aktarmaya kalkıştı.
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