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Belediye Başkanı, koronavirüsü nasıl atlattığını anlattı

Ordu'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, "Bazı vatandaşlarımız maalesef tedbirlere uymuyor. Bilinsin ki en iyi tedbir Kovid-19'a yakalanmamak." dedi.
 06 Temmuz 2020 21:05
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Belediye Başkanı, koronavirüsü nasıl atlattığını anlattı

Ordu'da yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayim Tandoğan, "Bazı vatandaşlarımız maalesef tedbirlere uymuyor. Bilinsin ki en iyi tedbir Kovid-19'a yakalanmamak." dedi.

Tandoğan, mart ayında katıldığı bir toplantı sonrası eklem yerleri ve kaslarının ağrıması üzerine hastaneye başvurarak test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Tandoğan, yaklaşık 12 gün hastanede yatarak tedavi gördü.

Daha sonra taburcu edilen Tandoğan, virüsü başkalarına bulaştırmamak için bir süre kendisini evinde izole etti. Yaklaşık 1,5 ay görevinden ayrı kalan Tandoğan, tamamen iyileştikten sonra belediyeye dönerek işbaşı yaptı.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Tandoğan, hastanede geçirdiği süreçte hep sancılarının olduğunu, özellikle kas ve eklemlerinde çok ciddi ağrılar hissettiğini, az da olsa öksürüğü olduğunu söyledi.

Tandoğan, kilolu olduğundan eklem ve kaslarının fazla ağrıdığını ifade ederek bu süreçte kilosunun, dezavantaj olarak karşısına çıktığını dile getirdi.

Taburcu edildikten sonra bağ evinde yaklaşık bir ay kendini izole ettiğini, toplumdan ve sevdiklerinden uzak kaldığını anlatan Tandoğan, virüsü başkalarına bulaştırmamak için çok dikkatli olduğunu, hastalığa yakalandığı günden bu yana maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafeye önem verdiğini vurguladı.

"Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayalım"

Tandoğan, bu hastalığa karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğine dikkati çekerek, "Hijyene çok önem vermemiz gerekiyor. Ellerimizi sık sık yıkamamız artık önem arz ediyor. Yine maske kullanımına ve sosyal mesafeye uymamız gerekiyor. 'Bana bir şey olmaz' düşüncesine kapılmayalım. Biz önlemler aldığımız sürece bu hastalığa yakalanmayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Alınan tedbirlere herkesin uymasını isteyen Tandoğan, bir kişinin hastalığı 15-20 kişiye bulaştırabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

"Hastane odasında yalnız kaldığımda çok farklı endişeler yaşadım"

Tandoğan, hastane sürecinin kendisi için oldukça sıkıntılı geçtiğini belirterek "Kovid-19 psikolojik olarak çok etkiliyor. Beni de çok etkiledi çünkü bu hastalığa yakalandığında önünü göremiyorsun ve nelerle karşılaşacağını da bilemiyorsun. Dolayısıyla hastalık ilk önce sizi psikolojik olarak yıpratıyor. Bu hastalığın psikolojik boyutu bende bir hayli tahribat bıraktı diyebilirim." diye konuştu.

Hastane odasında yalnız kaldığında çok farklı endişeler yaşadığını, paniklediğini ve düşündükçe oda duvarlarının üzerine geldiğini dile getiren Tandoğan, "Acaba 'nefesimiz daralacak mı, nefesim kesilecek mi?' diye panik yapıyorsunuz ancak çok şükür hocalarımızın sayesinde ve arkadaşlarımın telefondan verdiği moralle bu süreci atlattık." ifadesini kullandı.

Tandoğan, hastalığı yenmesinde en önemli faktörlerden birinin, sigara içmemesi olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Hayatımda hiç sigara içmemiş birisiyim. Dolayısıyla Kovid-19'a yakalanınca nefes darlığı yaşamadım. Ben bu hastalıkta sigara içmemiş olmanın avantajını fazlasıyla gördüm. Benim vatandaşlara tavsiyem, sigara hayatlarının hiçbir tarafında olmasın. Sigara içmek, hastalık demek. Özellikle gençlerimiz sigaradan uzak dursunlar. Dumanı üflemekle hayatta hiçbir şey olmuyor. Sigara hem sağlığımıza zarar veriyor hem de doğayı kirletiyor."

"Ancak başına gelenler anlar"

Sokakta gezdiğinde bazı vatandaşların rehavete kapılıp tedbirleri zaman zaman elden bıraktıklarını gözlemlediğini belirten Tandoğan, "Bazı vatandaşlarımız maalesef tedbirlere uymuyor. Bilinsin ki en iyi tedbir Kovid-19'a yakalanmamak. Kovid'e yakalandıktan sonra belki kimisi hafif atlatıyor ama bir solunum cihazına bağlanıldığı zaman orada günler çok zor geçiyor. Bu nedenle hastalığı atlatmış biri olarak uyarıyorum; tedbirleri elden bırakmayın. Rabb'im kimsenin başına vermesin ancak başına gelenler anlar." dedi.

Başkan Tandoğan, bu süreçte özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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