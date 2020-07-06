Bakan Ersoy: Galata Kulesi'nin restorasyonuna ara verildi
|06 Temmuz 2020 21:17
|Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Ersoy, şunları kaydetti:
"Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."
Galata Kulesi'nde bakım çalışmaları sonbahara bırakıldı
Galata Kulesi'ndeki bakım çalışmalarının buraya yuva yapan kuşlarının yavrulama döngüsü nedeniyle sonbahara bırakıldığı belirtildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf medeniyetinin, her tür canlıyı korumak ve yaşatmak için var olduğu hatırlatıldı.
"Bin yıllık vakıf medeniyetimizin kurumsal varisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ezelden vakıf olduğumuz bu misyonla hareket etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel yer verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil
07 Temmuz 2020 11:25
|Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga
07 Temmuz 2020 10:55
|Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
07 Temmuz 2020 09:20
|Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
07 Temmuz 2020 07:43
|Bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Şentop favori
07 Temmuz 2020 07:40
|Sirte ve Cufra için eller tetikte
07 Temmuz 2020 07:25
|'Türkiye olmasa halimiz perişan'
07 Temmuz 2020 06:50
|Bakan Pakdemirli: Yangıların 10'da 9'u insan hatasından çıkıyor
07 Temmuz 2020 01:32
|7 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Temmuz 2020 00:01
|Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi
07 Temmuz 2020 00:00