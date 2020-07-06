1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Ersoy: Galata Kulesi'nin restorasyonuna ara verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.
 06 Temmuz 2020 21:17
Yazdır
Bakan Ersoy: Galata Kulesi'nin restorasyonuna ara verildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'nin dış bakımına, kuşların göçme vaktine kadar bir süre ara verildiğini bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, restorasyonu devam eden Galata Kulesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Galata Kulesi'nde yürütülen müzeleştirme çalışması sırasında ebabil kuşlarına duyarsız kalamazdık. Kulenin dış bakımına kuşların göçme vaktine kadar ara veriyoruz. Ayrıca müzede Galata'nın kuşları için özel bir bölüm de olacak. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

Galata Kulesi'nde bakım çalışmaları sonbahara bırakıldı

Galata Kulesi'ndeki bakım çalışmalarının buraya yuva yapan kuşlarının yavrulama döngüsü nedeniyle sonbahara bırakıldığı belirtildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vakıf medeniyetinin, her tür canlıyı korumak ve yaşatmak için var olduğu hatırlatıldı.

"Bin yıllık vakıf medeniyetimizin kurumsal varisi olan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ezelden vakıf olduğumuz bu misyonla hareket etmektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ebabil kuşlarının Galata Kulesi'ndeki yavrulama döngüsü devam ettiği için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un talimatları doğrultusunda, Bilim Kurulu ve ilgili derneklerle yapılan değerlendirme sonucunda iskelenin acilen kaldırılarak bakım çalışmalarına sonbaharda başlanması kararlaştırılmıştır. Restorasyon sırasında mevcut kuş yuvaları olduğu gibi korunacaktır. Yapılacak müze konsepti içinde Galata'nın kuşlarına özel yer verilecek. Galata, kuşların yuvası olmaya devam edecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil
07 Temmuz 2020 11:25		 Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga
07 Temmuz 2020 10:55
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
07 Temmuz 2020 09:20		 Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
07 Temmuz 2020 07:43
Bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Şentop favori
07 Temmuz 2020 07:40		 Sirte ve Cufra için eller tetikte
07 Temmuz 2020 07:25
'Türkiye olmasa halimiz perişan'
07 Temmuz 2020 06:50		 Bakan Pakdemirli: Yangıların 10'da 9'u insan hatasından çıkıyor
07 Temmuz 2020 01:32
7 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Temmuz 2020 00:01		 Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi
07 Temmuz 2020 00:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Teslim olan terörist ailesi ile görüştürüldü11:43 - Prof. Dr. Ceyhan'dan 'tatil dönüşü okul' uyarısı: Mutlaka virüs taşıyan insanlar olacak11:38 - Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi11:30 - CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi11:25 - Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil11:23 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
11:10 - İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek11:10 - Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı11:08 - Kapkaççılar bekçileri geçemedi11:06 - Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi11:06 - FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı11:06 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
11:00 - GİB, 136 Gelir uzmanının becayişini sağladı10:57 - Gram altın 393 lira seviyelerinde10:55 - Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga10:42 - 14 kişilik minibüste 42 yolcu10:41 - Kıdem tazminatına zam
10:36 - Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
7 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
Taşerondan kadroya geçenlerin toplu sözleşme süreci başlıyor
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
Babası KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle atılmıştı, mahkeme işlemi iptal etti
Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!
Kredide büyük i ndirim. Bugün kredi alsanız ne ödersiniz?
İBB genel sekreteri değişiyor
Kadro vermeyince Rektör hakkında 'mobbing' iddiaları ortaya atıldı
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sineklik 1
ennio morricone 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 1
boyun ağrısı 1
Polislerin kestiği salgın cezalarının geçersiz olması 1
trabzon 2
Özdemir Erdoğan 2
küpe takan erkek 2
gaziantep 2
sela 1
SON İLANLAR
Ürgüp Öğretmenevi İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Ünye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam