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250 işçi alımına 4 bin 911 kişi başvuru yaptı

250 sürekli işçi alımı kurasına 4.911 kişi başvuruda bulundu.
 06 Temmuz 2020 21:31
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250 işçi alımına 4 bin 911 kişi başvuru yaptı

İstanbul İli Sağlık Kuruluşlarında İstihdam Edilmek Üzere 250 Sürekli İşçi Alımı Hakkında Duyuru yayınlandı.

İstanbul İli Sağlık Kuruluşlarına 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 250 sürekli işçi alımı kurası gerçekleştirilecektir.

İŞKUR üzerinden İstanbul ilinde bulunan T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi için İstanbul ilinde ikamet edenlerden meslek bazında talepler toplanmış olup, 4.911 kişi başvuruda bulunmuştur. Yapılacak olan kura, 07 Temmuz 2020 tarihinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınava alınacak asil adayların listesi; İŞKUR'un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı; öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecektir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 15.00' ten sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Memurlar.Net
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