Acelle Yaylası'na yapılan beton yapılar tepkiye yol açtı
|06 Temmuz 2020 21:34
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Acelle Yaylası'nda yasak olduğu için çitlerin yıkıldığı bölgeye yapılan 3 beton bina, vatandaşların tepkisine yol açtı.
Akyazı Kaymakamlığı daha önce yaptığı duyurularda, yaylalarda beton girişi ile beton yapı yapılmasına yasak getirmişti. Ardından yayla, mera ve kışlalarda izinsiz yapılan ev, ahır ve çit çekmenin yasaklandığını duyurmuş ve daha sonrasında ise jandarma desteğiyle birlikte evler ile çimenlik alanların etrafındaki çitler belediyeden tahsis edilen iş makineleri tarafından yıkılmıştı. Acelle Yaylası'na gezinti için çıkan bir vatandaş ise alana betonarme yapıların dikildiğini görerek, duruma dikkat çekmek için çektiği fotoğrafları sosyal medyasında paylaştı.
Çektiği fotoğrafları sosyal medyasında paylaşan vatandaş, "Bizim bildiğimiz kanunlara göre beton yapı yasak yaylalara. Çoğu yerde yıkılmış yapılar. Buraya beton yapı yapıyorlar. Doğal güzellik malum vaziyette. Betonlamaya geçmişler. Biz yetkililere sesleniyoruz. Doğayı seyredelim derken şu an betonlaşmayı görüyoruz. Ahşaptan yapılsaydı bunlar daha güzel olurdu diye düşünüyoruz. Bu güzelliği maalesef bozuyor bu yapı. Burası şenliklerin olduğu yer" dedi.
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