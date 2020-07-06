TSK'dan Gelibolu'daki yangını söndürme çalışmalarına destek
MSB: "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir."
|06 Temmuz 2020 21:35
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araç-gereç ve personelin, gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşıladığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Gelibolu Yarımadası'nda çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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