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Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği dezenfektanlar, öğretmenler tarafından köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
 06 Temmuz 2020 22:08
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Öğrenciler dezenfektan üretti, öğretmenler köy köy dağıttı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği dezenfektanlar, öğretmenler tarafından köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri bölümü öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ihtiyaç duyulan dezenfektan üretimi için gönüllü olarak kolları sıvadı. Öğrenciler, büyük bir özveriyle günlük 10 tonun üzerinde dezenfektan üretiyor. Kurulan bir tesiste sıvı sabun, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, el dezenfektanı gibi 12 çeşit temizlik malzemesi üretimi yapıyor. Kamu kurumlarında da kullanılan bu dezenfektan ürünleri ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılıyor.

İlk kez yapılan bu uygulamadan köylüler memnun

Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, "Keskin Meslek, Hep Destek, Tam Destek" adı altında proje başlatıldı. Okul Müdürü Ebru Yürekseven ile öğretmenler, pikap ile köy köy dolaşarak önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 50 aileye kolonya, el dezenfektanı, sıvı sabun, çamaşır suyu ve dezenfekten dağıttı. İlk kez yapılan bu uygulamadan köylüler memnun kaldıklarını ifade etti.

"50 aileye dezenfektan verdik"

İhlas Haber Ajansına (İHA), değerlendirmelerde bulunan Okul Müdürü Ebru Yürekseven, meslek lisesi olarak bu zorlu süreçte üzerilerine düşen görevleri kendi rızalarıyla yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

12 çeşit temizlik ürünü ürettiklerini dile getiren Yürekseven, "Haliyle dezenfektan üretimi, kolonya üretimi, bir çok temizlik malzemelerinin yanı sıra 12 çeşit ürün ürettik. Bu pandemi sürecinde sahada olmak bizi mutlu ediyor. Biraz daha ihtiyaç sahibi ailelerimizi belirleyip köy köy gezip bir proje başlattık. Bu ihtiyaç sahibi ailelerimize bir nebzede olsa yardımcı olmak istedik. Üzerinde biraz tebessüm oluşturmak istedik. İnşallah 'Keskin Meslek, Hep Destek, Tam Destek' projesiyle yola çıktık. Bundan sonraki süreçlerde de elimizden geldiğince de hep destek olmaya çalışacağız inşallah. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, özverili bir şekilde çalışıyor. İnşallah daha güzel günleri görmek dileğiyle. 50 tane aile belirledik. Bu ailelerimizi köy muhtarları ile istişareler yaptık. Yaklaşık 1 ay gibi bir süreç oldu. İstişareler sonucunda ihtiyaç sahibi aileleri belirledik. Bu belirlediğimiz ailelere birer bir kendi ellerimizle hizmeti götürdük" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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