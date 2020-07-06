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'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'

CHP Muğla Milletvekili Girgin, kıdem tazminatı tartışmalarına ilişkin "İki de bir bu konuyu gündeme getirerek işçileri huzursuz etmeyin." dedi.
 06 Temmuz 2020 22:44
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'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, kıdem tazminatı tartışmalarına ilişkin "İki de bir bu konuyu gündeme getirerek işçileri ve ailelerini huzursuz etmeyin." dedi.

Girgin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs pandemisi öncesinde derin bir ekonomik buhran yaşadığını, pandeminin bu süreci katmerleyerek ülkeyi daha büyük bir ekonomik krizin içine soktuğunu öne sürdü.

İmalat sanayisinin yüzde 32.5, motorlu taşıtlar imalat sanayisinin yüzde 76, deri imalatının yüzde 70 ve giyim sanayisinin yüzde 60 küçüldüğünü savunan Girgin, "Sonuç olarak en iyimser tahminle 1,5 milyon işsizimiz daha olacak. İşsizlikten, zamlardan, borçlardan azade bir aile kalmadı. Her kriz gibi içinde bulunduğumuz bu kriz de en çok emekçileri vuruyor." diye konuştu

Girgin, iktidarın yaşanan bu sorunlara çözüm üretmesi gerekirken, kıdem tazminatı konusunu yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Bu durumun "kriz fırsatçılığı" olduğunu ifade eden Girgin, "Kimse işçinin alın terine el uzatmaya kalkmasın. Kıdem tazminatı işçinin yıllarca döktüğü terin ve verdiği bir ömrün karşılığıdır. Kıdem tazminatı, işçinin ücretinin ödenmemiş, ertelenmiş parçasıdır. İşçinin tek görüp göreceği toplu para kıdem tazminatıdır. Yılların emeğidir, alın teridir. Çocuğuna düğün parasıdır. Başını sokacağı bir ev almak için tek toplu parasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Girgin, işçilerin asıl ihtiyacının kıdem tazminatının güvence altına alınması olduğunu belirterek, "İkide bir bu konuyu gündeme getirerek işçileri ve ailelerini huzursuz etmeyin. Artık işçinin, yandaş müteahhitlere aktaracağınız 1 lirası kalmadı. İşçiler kıdem tazminatı alamıyor diye uykularınız mı kaçıyor? İşçiler kıdem tazminatına erişemiyor diye canınız mı sıkılıyor?" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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