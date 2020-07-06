Ünlü markaların avukatları ile esnaf arasında gerginlik
|06 Temmuz 2020 22:50
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BODRUM'da, ünlü markaların avukatları, imitasyon ürünlerin satışının yapıldığı dükkanlara işlem yapmak istedi. Mağdur edildiklerini öne süren esnaf, işlem yapan avukatlara engel olmaya çalışınca gerginlik yaşandı. Polisin müdahale ettiği olay, firma avukatı ve işletme sahiplerinin uzlaşması sonucu son buldu.
Bodrum ilçesi Cevat Şakir Caddesi'nde faliyet gösteren bazı ünlü aksesuar ve çanta markalarının avukatları, saat 17.00 sıralarında, imitasyon ürünlerin satışının yapıldığı dükkanlara savcılık izniyle polis nezaretinde girmek istedi. Esnaf, mağazalara imitasyon ürün olup olmadığına dair kontrol amaçlı girmeye çalışan avukatlara izin vermeyince gerginlik yaşandı. Avukatların işlem yapmaya devam etmesi üzerine yaklaşık 150 kişilik grup bölgedeki yolu araç trafiğine kapattı. İş yerlerine haksız yere işlem yapıldığını iddia eden esnaf, araç geçişine izin vermedi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin tüm uyarılarına rağmen esnaf yolu trafiğe açmadı. Polis ekipleri grubun dağılması için müdahalede bulundu. 1 saat süren gerginlik firma avukatı ve işletme sahiplerinin uzlaşması sonucu son buldu.
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