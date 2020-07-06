Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu
|06 Temmuz 2020 23:21
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Marmaris'in dünyaca ünlü noktalarından Kızkumu'nda bulunan prenses heykeli, tatilciler tarafından askılık olarak kullanılıyordu. Gelen tepkiler üzerine yetkililer oluşan çirkin görüntüye son verdi.
Marmaris merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Orhaniye Mahallesi'nde yer alan Kızkumu'na gelenler, koyun sığ noktasında denizin üstünde yürüyormuş hissi yaşıyor. Uzunluğu 550 metreyi bulan sığ geçişin yaklaşık 5 metrelik de genişliği bulunuyor.
Kızkumu'nun sembolü haline prenses heykeli son günlerin en çok konuşulan konularından birisi oldu. Heykelin üzerine bırakılan kişisel eşyalar geçen haftalarda tepkiye neden olurken, yetkililerin uyarılarının ardından çirkin görüntüye son verildiği gözlendi. Hafta sonu itibariyle yeniden görüntülenen prenses heykelinin 'askılık' rolünden kurtulduğu görüldü.
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