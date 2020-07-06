1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnsanlık ölmedi dedirten hareket: 90 bin TL'yi teslim etti

Samsun'da güvenlik görevlisi Osman Poyraz (34), 90 bin TL'ye yakın paranın bulunduğu çantayı Irak uyruklu kadına teslim etti.
 06 Temmuz 2020 23:31
Yazdır
İnsanlık ölmedi dedirten hareket: 90 bin TL'yi teslim etti

Samsun'da güvenlik görevlisi Osman Poyraz (34), 90 bin TL'ye yakın paranın bulunduğu çantayı Irak uyruklu kadına teslim etti.

Samsun Valiliği İl Göç İdaresi'nde çalışan güvenlik görevlisi Osman Poyraz, bu sabah 10.30 sıralarında masanın yanında bir el çantası tespit etti. Çantayı kamera önünde kontrol eden Poyraz, çantada 85 adet 100 ABD doları, 185 adet 200 TL ve 20 adet de 50 TL olduğunu gördü. Para ve çantayı kurumdaki idari işler müdürlüğüne teslim etti. Birkaç saat sonra İl Göç İdaresi'ne gelerek çantasını kaybettiğini söyleyen Irak uyruklu Asmaa Mosleh Khalaf Al Obaidi (43), paralarının olduğu çantanın burada olduğunu öğrenince çok sevindi.

"Allah Türkiye'yi ve sizleri korusun"

Parasını bulup teslim eden yetkililere teşekkür eden Asmaa Mosleh Khalaf Al Obaidi, "Paramı bulup bana verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bu para bende emanetti. Bu paradan eminim ve saymayacağım. Emanetime sahip çıktığınız için çok mutluyum. Allah Türkiye'yi ve sizleri korusun. Biz bu ülkede yabancıyız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Olay anını anlatan güvenlik görevlisi Osman Poyraz ise "Kurum içerisinde kontrol yaparken, bir masanın yanında çanta tespit ettim. Çantayı diğer güvenlik arkadaşlar ile güvenlik kamerasının gördüğü açtık. Çantadan çıkan paraları kameranın görüş açısında saydık. Daha sonra çantayı paralarla birlikte idari işler müdürlüğümüze teslim ettik. Çantanın içerisinde 85 adet 100 ABD doları, 185 adet 200 TL ve 20 adet de 50 TL vardı. Çantasını kaybeden kadın buraya çok tedirgin bir şekilde geldi. 'Paramı kaybettim, ne yapacağım' diye bayağı bir yakındı. Çantasını bulduğumuzu söyleyerek, kimlik tespiti sonrasında tutanak karşılığında parasını teslim ettik" diye konuştu.

Para dolu çantası kendisine verilen Iraklı Al Obaidi, paranın kendisinde emanet olduğunu ve bulunmasına çok sevindiğini ifade ederek, kurumdan ayrıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
07 Temmuz 2020 11:38		 Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı
07 Temmuz 2020 11:10
14 kişilik minibüste 42 yolcu
07 Temmuz 2020 10:42		 Türk istihbaratının kurtardığı İtalyan Ayşe, nasıl Müslüman olduğunu anlattı
07 Temmuz 2020 10:23
Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı
07 Temmuz 2020 10:11		 Milli Piyango'nun 5 gün içinde düzenlediği 3 çekilişin hepsinde büyük ikramiye aynı ilçeye çıktı!
07 Temmuz 2020 09:54
Korkutan deprem tablosu: İşte İstanbul'da en riskli 9 ilçe
07 Temmuz 2020 09:42		 Çıktığı ağaçtan inemeyen vatandaşı itfaiye kurtardı
07 Temmuz 2020 09:18
Kırmızı ette 'Şırınga' oyunu
07 Temmuz 2020 09:05		 Duruşma'da kediciklerden Oktar'a 'Saçlarınız çok güzel maşallah!'
07 Temmuz 2020 08:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Teslim olan terörist ailesi ile görüştürüldü11:43 - Prof. Dr. Ceyhan'dan 'tatil dönüşü okul' uyarısı: Mutlaka virüs taşıyan insanlar olacak11:38 - Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi11:30 - CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi11:25 - Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil11:23 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
11:10 - İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek11:10 - Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı11:08 - Kapkaççılar bekçileri geçemedi11:06 - Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi11:06 - FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı11:06 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
11:00 - GİB, 136 Gelir uzmanının becayişini sağladı10:57 - Gram altın 393 lira seviyelerinde10:55 - Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga10:42 - 14 kişilik minibüste 42 yolcu10:41 - Kıdem tazminatına zam
10:36 - Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
7 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
Taşerondan kadroya geçenlerin toplu sözleşme süreci başlıyor
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
Babası KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle atılmıştı, mahkeme işlemi iptal etti
Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!
Kredide büyük i ndirim. Bugün kredi alsanız ne ödersiniz?
İBB genel sekreteri değişiyor
Kadro vermeyince Rektör hakkında 'mobbing' iddiaları ortaya atıldı
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadına şiddet 3
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 1
Sıcaklara rağmen çay içmek 2
Black Panther 1
Sembolik te olsa iki tane bayan milletvekili alalım 1
Polislerin kestiği salgın cezalarının geçersiz olması 1
gaziantep 2
Başbağlar Katliamı 1
hapşırmamak için burnunu sıkmak 1
koronavirüs 7 yıl önce çıktı 1
SON İLANLAR
Ürgüp Öğretmenevi İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Ünye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam