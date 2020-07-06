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880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var

Dünyadaki ekonomik durgunluklara rağmen uçak bakım personellerine ihtiyacın artış gösterdiğini dile getiren Pilot Dr. Öğr. Üyesi Tamer Saraçyakupoğlu, "Ticari ve askeri uçak bakım personeli ihtiyacı 2019-2038 yılları arasında 880 bin personel olarak belirleniyor" dedi.
 06 Temmuz 2020 23:38
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880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var

Dünyadaki ekonomik durgunluklara rağmen uçak bakım personellerine ihtiyacın artış gösterdiğini dile getiren Pilot Dr. Öğr. Üyesi Tamer Saraçyakupoğlu, "Ticari ve askeri uçak bakım personeli ihtiyacı 2019-2038 yılları arasında 880 bin personel olarak belirleniyor" dedi.

Uçak, gövde ve alt ünitelerinin bakım, onarım, yenileme ve rutin denetimler yapma gibi çeşitli görevleri yerine getiren personellere olan ihtiyacın artış gösterdiğini ifade eden Saraçyakupoğlu, "ABD menşeili bir uçak firmasının 2019 yılı projeksiyon planına göre tüm dünyada 2019 - 2038 yılları arasında 769 bin hava aracı bakım personeli ihtiyacı söz konusudur. Askeri uçak bakım personelinin de eklenmesi ile bu rakamın 880 bin personel olarak belirleniyor. Söz konusu personel ise tüm dünyada birçok onaylı ya da onaylı olmayan okul tarafından yetiştirilecek" ifadelerini kullandı.

Onaylı okullara dikkat!

Havacılık alanında onaylı okullardan mezun olan öğrencilerin istihdam olanaklarının daha fazla olacağını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Uçak Bakım ve Onarım Bölüm Başkanı Pilot Dr. Öğr. Üyesi Tamer Saraçyakupoğlu, "Bunun nedeni, onaylı okullardaki müfredat ve ders anlatım modellerinin sivil havacılık otoritesi tarafından belirlenen katı çerçevede gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu zorlu süreci üniversitemizin Uçak Bakım ve Onarım Bölümü başarı ile tamamlamış, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından tanınarak, onaylı okul statüsü kazanmıştır" diye konuştu.

"Havacılık İngilizcesi gerekli"

Uçak Bakım ve Onarım Bölümü olarak öğrencilerinin sadece uçak ve uçak donanımları laboratuvarlarında tam teşekküllü mezun olmalarını sağlamanın yanı sıra, İngilizce konusundaki eksikliklerini de giderdiklerini belirten Saraçyakupoğlu, "Bu kapsamda öğrencilerimizin okulda aldıkları yoğun İngilizce derslerine ilave olarak sertifikasyon programları dahilinde 'Havacılık İngilizcesi' dersi alma olanağı da sunuluyor. Böylece hem öğrencilerin İngilizceye daha hakim olması sağlanıyor hem de daha güçlü öz geçmişlerle iş hayatına atılmalarının yolu açılıyor" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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