Ömrünü tamamlayan savaş uçağı Antalya'ya gönderildi
|06 Temmuz 2020 23:40
|Yazdır
Bahçesinde yolcu uçağı bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine hibe edilen F-4 savaş uçağı Antalya'ya getirildi.
Eskişehir'de Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve uçuş ömrünü tamamlayan F-4 savaş uçağı, Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığından yüklenerek üç tırla Antalya'ya taşındı.
Bahçesinde yolcu uçağı bulunan Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yerleştirilen savaş uçağı, 7 gün boyunca yapılacak birleştirme işleminin ardından okulun bahçesinde sergilenmeye başlanacak. Okulun öğrencileri, uygulamalı derslerini uçakta gerçekleştirecekler.
Okul Müdürü Haldun Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, lisenin uçak bakım alanında tematik proje okulu olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.
Çevik, okullarına 3 yıl önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle Boeing 737-400 Classic tipi yolcu uçağının kazandırıldığını hatırlatarak "Bu uçağımız da 30 yılı aşkın bir süre Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde uçmuş. Yaklaşık 4 yıl önce uçuş ömrünü tamamladığı için Eskişehir Hava İkmal Bakım Komutanlığına çekilmiş. Yaptığımız yazışmalar neticesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığının emriyle uçağımız bize hibe edildi. Uçağı, Eskişehir'den üç tır ve 6 saatlik yolculukla Antalya'ya getirdik." diye konuştu.
Okullarının günden güne bir açık hava müzesine dönüştüğünü vurgulayan Çevik, bahçeye koymak istedikleri helikopterle ilgili yazışmaların devam ettiğini kaydetti.
Çevik, F-4 savaş uçağının iniş takımlarının ve motor gövdesinin tamamen orijinal olduğunun dile getirerek "Öğrencilerimiz, uçak öğretmenleriyle beraber derslerde bire bir uygulamalı olarak ders işleyecekler. Uygulamalı eğitimde, dünyada sayılı okullardan biri olacağız." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Liseden 17 farklı renk ve desende maske üretimi
06 Temmuz 2020 15:32
|Öğretmenler dezenfektan makinesi üretip pazarlıyor
05 Temmuz 2020 10:22
|Eğitim neferleri tatil yerine okullarının tadilatını yapıyor
01 Temmuz 2020 22:43
|Marmara Üniversitesi'nden 'Şehir Üniversitesi' açıklaması
30 Haziran 2020 14:25
|İşitme engelliler için özel maske üretildi
25 Haziran 2020 19:27
|Meslek lisesi öğrencilerinin diktiği maskeler Hollanda'ya ihraç edildi
22 Haziran 2020 14:54
|Kaymakamın zihinsel engelli gence jestinin LGS'de çıkması gururlandırdı
21 Haziran 2020 13:44
|Kameraları gören okul müdürünün aklına sosyal mesafe kuralı geldi
20 Haziran 2020 10:19
|Koronavirüs dönemi meslek liselerine ilgiyi arttırdı
19 Haziran 2020 21:07
|Bingöl Üniversitesi yeni açılan bölümlere öğrenci almaya başlayacak
19 Haziran 2020 18:53