Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi
Irak, Türkiye ile havalimanlarında Irak vatandaşlarına vize verilmesi için görüşmeler başlattığını duyurdu.
|07 Temmuz 2020 00:00
|Yazdır
Irak, Türkiye ile havalimanlarında Irak vatandaşlarına vize verilmesi için görüşmeler başlattığını duyurdu.
Irak, Türkiye ile havalimanlarında Irak vatandaşlarına vize verilmesi için görüşmeler başlattığını duyurdu. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdülkerim Haşim ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran başkanlığında Türkiye ile Irak heyetlerinin bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı. Açıklamada, görüşmelerde Irak vatandaşlarına konsolosluklara müracaat etmeden havalimanlarında vize verilmesi konusunun ele alındığı bildirildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil
07 Temmuz 2020 11:25
|Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga
07 Temmuz 2020 10:55
|Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
07 Temmuz 2020 09:20
|Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
07 Temmuz 2020 07:43
|Bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Şentop favori
07 Temmuz 2020 07:40
|Sirte ve Cufra için eller tetikte
07 Temmuz 2020 07:25
|'Türkiye olmasa halimiz perişan'
07 Temmuz 2020 06:50
|Bakan Pakdemirli: Yangıların 10'da 9'u insan hatasından çıkıyor
07 Temmuz 2020 01:32
|7 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
07 Temmuz 2020 00:01
|'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'
06 Temmuz 2020 22:44