7 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
|07 Temmuz 2020 02:37
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ATAMA KARARLARI
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Vedat YANIK atanmıştır.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammer Nuri ASLAN atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Vural DUMAN atanmıştır.
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü;
- Genel Müdür Yardımcısı İlhan AKDENİZ,
- I. Hukuk Müşaviri Şenay DAYANIR,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Açık bulunan Hakkari İ1 Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat KOCA atanmıştır.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
nda açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hüseyin ALKAN atanmıştır.
Sağlık Bakanlığı
Açık bulunan Başmüfettişliklere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettişler Muhammet TÜRKER, Tuncay DERİN ve Fatih ÖZKARA atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
nda açık bulunan Müfettişliğe, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Ersoy İŞLEYEN 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Manisa İ1 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Metin ÖZTÜRK atanmıştır.
Ticaret Bakanlığı
Açık bulunan Ticaret Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yaşar BALTACI atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince,
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Strateji Geliştirme Başkanı Erol YANAR görevden alınmış ve bu suretle boşalan Strateji Geliştirme Başkanlığına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre AYÖZEN atanmıştır.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erhan Ümit EKİNCİ atanmıştır.
6 Temmuz 2020
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
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