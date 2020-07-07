26 yıl sonra su kuyruğu

İstanbul'un turizm açısından hareketli ilçelerinden Şile'de su sorunu patlak verdi. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSKİ'nin su kesintilerine çözüm üretemedi. Tepkiler üzerine ilçeye İSKİ tankeriyle su gönderildi. Vatandaş çareyi taşıma suda buldu. Bidonlarla tankerin önünde kuyruğa giren vatandaşlar sırayla su aldı.

HALK İSYAN BAYRAĞI AÇTI

Bölgede ikamet edenler koronavirüsün de kol gezdiği dönemde su kesintilerine tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda İBB ve İSKİ'ye isyan bayrağı açıldı. Musluklarından su akmayan Şile halkı, sosyal medya hesapları üzerinden, su tankeri önünde bidonlarla bekleyen vatandaşların fotoğrafını paylaştı.

HAYVANLARIMIZ DA SUSUZ KALDI

Şile halkı suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, köylüler hayvanların da susuz kaldığını belirtti. 30 yıldır Şile Alacalı köyünde yaşayan Ayhan Avcı, "Özellikle pandemi döneminde suyumuzun akmaması ciddi anlamda bir sıkıntı. Sadece biz değil, hayvanlarımız ve bahçelerimiz de susuz kaldı" dedi.

TAŞIMA SUYLA HİJYEN OLUR MU?

Alacalı Köy Kahvehanesini işleten Halil Şahin, 4 gündür yaşadığı sıkıntıyı dile getirdi. Şahin, tek başına işlettiği kahvehanesinde bulaşıkları yıkarken zorlandığını belirterek, "Çeşmeden bidonla su taşıyıp el arabasıyla getirdim. Ama taşıma su ile hijyen olur mu? Olmaz" diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK SIKINTI YAŞIYORUZ

Burak Gencer ise "4 gündür ne yazık ki sularımız yok. Bu pandemi döneminde böyle bir şey yaşanması hoş değil. Çünkü bu köyün yaş ortalaması 65 ve üzeri. En ufak ihmalde bu köyün hepsini kaybetme olasılığımız var. Çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. 4 gündür su yok. Hayvanlar susuz" diye isyan etti.

CHP'Lİ SÖZEN DÖNEMİ GİBİ

1994'ten önce CHP'li Nurettin Sözen'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ergün Göknel'in İSKİ Genel Müdürü olduğu dönemde de benzer manzaralar yaşanıyordu. Susuzluk sorunun had safhada olduğu dönemde İstanbullular su için kuyruklara giriyor, adeta birbirini eziyordu.

GEÇMİŞE YOLCULUK BAŞLADI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak olarak "CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5 Temmuz 2020) İstanbul'a bu kabusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!" mesajıyla tepki gösterdi.