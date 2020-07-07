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Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!

Almanya'da Hannover kentinin Türk Belediye Başkanı Belit Onay, Türkiye'ye tatile gidecek işçileri işten kovmakla tehdit etti. Göçmenler İçin Alternatif Parti'nin (AFM) kurucusu avukat Fatih Zingal, 14 günlük karantinada maaş ödememenin kabul edilebilir olduğunu ancak "iş hukuku devreye alınır" ifadesinin sorun olduğunu söyledi. Zingal, "Türkiye'ye gitmek isteyen işçi 3-4 defa düşünür. Bu, işçilere tehdittir" dedi.
 07 Temmuz 2020 07:05
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Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!

GEREKEN YAPILIR!

Göçmenler İçin Alternatif Parti (AFM) kurucusu Av. Fatih Zingal, bu uygulamaya tepki gösterdi. Zingal, "Almanya'da bulunan şirketler buna benzer açıklamalar yapıyor. Yazının içeriğine bakacak olursak şayet bir vatandaş kim olursa olsun izni bittikten sonra 14 gün karantinaya tabi tutuluyor. Bu normal bir süreç, işçi bu uygulamanın olduğunu bile bile tatile çıktı. İş veren de parasını ödemek zorunda değil. Buraya kadar her şey normal. Bu yazının içerisinde en büyük sıkıntı hukuki süreç kısmıdır. İşçi konumunda olunca Türkiye'ye gitmeden 3-4 defa düşünürsünüz. İşten atılacak yazmasa bile 'iş hukuku devreye girer, gereken yapılır' yazıyor. Bu ifadeyi hukukçu olarak da sakıncılı buluyorum. Bu işçilere tehdittir" dedi.

SAKINCALI AÇIKLAMA

İşten çıkartmak için iş sözleşmesine dayalı bir suç işlenmesi gerektiğini vurgulayan Zingal, "Şayet o bölgeden dönüp koronaya yakalanacak olursanız bu süreci başlatırız, diyorlar. Vatantaş Türkiye'de maskeyle dolaşıp, sosyal mesafe kuralına uyuyorsa ve koronaya yakalanıyorsa bu vatandaşın suçu ne? O zaman Hannover Belediyesi'nde de bir şekilde koronaya yakalanabilirsiniz, onlara niye bu kural uygulanmıyor? Bir et fabrikasında 6 bin kişiden 2 bini koronaya yakalandı. Bunlar da mı işten atılacak. Bu sakıncalı bir açıklamadır" şeklinde konuştu.

AKLI SELİM BİR DAVRANIŞ MI?

Açıklamada Almanya'nın seyahat uyarısı yaptığı ülkelere dikkat çekilerek, yalnızca Türkiye'nin ismi zikrediliyor. Zingal bu vurgunun da Türkiye karşıtı bir açıklama olduğunu belirterek, "Çin, Yeni Zellanda da seyahat uyarısının yapıldığı ülkeler arasında. Bu açıklama Türkiye'ye gidenler için yapılıyor. Çünkü işçilerin çoğu oraya gidiyor. Türkiye'ye karşı tehdit uyguluyorlar" diye açıkladı. Zingal sözlerini şöyle sürdürdü: "Tatile çıkacak turistlerin paraları Avrupa'da dönsün istiyorlar. İtalya'ya, İspanya'ya ziyaret aklı selim bir davranış mı? Türkiye'den kat kat riskli bölgeler. Çarkın Avrupa'da dönmesini istiyorlar. Bu karar Ağustos-Eylül ayında kalkar o zaman da izin sezonu biter. İstedikleri yaptırımı uygulamış olurlar" ifadelerini kullandı.

Talha Menteş
Yeni Şafak
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