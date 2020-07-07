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Türkiye'nin şifa üssü oldu: 570 hastayı taburcu ettiler

31 Mayıs'ta ilk hastalarını kabul eden Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz ile Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener hastaneleri 570 kovid-19 hastasını iyileştirip taburcu etti. Makedonya, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları da iki salgın hastanesinde tedavi gördü.
 07 Temmuz 2020 07:26
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Türkiye'nin şifa üssü oldu: 570 hastayı taburcu ettiler

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan adımlar atmayı sürdürüyor. 45 gibi kısa bir süre içerisinde 1008'er yataklı Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz ve Yeşilköy Prof.Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastaneleri hizmete açılarak şifa merkezi haline dönüştürüldü. 31 Mayıs tarihinde ilk hastalarını kabul eden iki dev tesis, bir ay gibi kısa bir süre içerisinde destan yazdı. Tedavi işlemleri tamamlanan 570 Kovid-19 hastası sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Makedonya, Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları da iki pandemi hastanesinde tedavi altına alındı. İki pandemi hastanesinin geride bıraktığı bir aylık başarı öyküsünün detaylarını hastane başhekimleri Yeni Şafak'a anlattı

PANDEMİ HASTANESİNİN ÖNEMİNİ ŞİMDİ DAHA İYİ ANLADIK

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesi'nin açılmasının ardından ilk hastalarını kabul etmeye başladığını belirten Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Hamit Zafer Güven, yatış işlemlerinin başlamasının ardından tedavi sürecine başlandığını belirtti. Tedavi altına alınan hastaların belirli saatler arasında kontrollerinin yapıldığını ve 4 kez sayım işleminin gerçekleştirildiğini söyleyen Güven, anlık bilginin sağlık alanında çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulandı. Ülkemizde ilk koronavirüs vakası ile Mart ayında karşılaştıklarını söyleyen Güven, "Nasıl bir yol haritası çizeceğimizi ve nasıl bir virüs ile karşılaştığımız bilmiyorduk. Ancak çok kısa bir süre içerisinde doktorlar olarak bunu tecrübe ettik. Gerek sağlık altyapımız gerekse hükümetimizin attığı başarılı adımlarla birlikte salgının önüne geçtik. 3 hafta gibi kısa bir süre içerisinde virüsü tanıdık ve tedavi yöntemlerine başladık. Koronavirüs ile mücadelenin İstanbul ayağında 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof.Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesi'ni faaliyete aldık. Bu hastanenin yapımının ne kadar doğru bir karar olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz" dedi.

6 HASTANEDEN SEVK YAPILDI

Pandemi hastanesinin faaliyete geçmesinin ardından Eyüp, Bayrampaşa, İstinye ve Kağıthane Devlet Hastanelerinin yanı sıra Bağcılar ve Bahçelievler Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'ndeki bütün Kovid-19 hastalarını Yeşilköy Prof.Dr. Murat Dilmener Pandemi Hastanesi'ne sevk ettiklerini ifade eden Güven, bu işlem ile birlikte 6 hastanenin Kovid-19 yükünün ortadan kaldırmış olduklarını belirtti. Tek bir binada çalışıp koronavirüslü vaka aldığınız zaman orada bulunan birçok kliniği de kapatmanız gerektiğini ifade eden Güven, "Alınan tedbirler hastanelerin yükünü arttırıp, diğer hastalarla yeteri şekilde ilgilenilmemesine neden oldu. Koronavirüslü hastalarımızı pandemi hastanemize getirmemizle birlikte 6 hastanemizin yükünü hafifletmiş olduk" şeklinde konuştu.

Fatih Özer

Yeni Şafak
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