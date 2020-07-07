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Bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Şentop favori

Meclis, bugün yeni başkanını seçecek. Bir buçuk yıldır bu görevi yürüten Mustafa Şentop, kalan üç yıl için yeniden aday. İlk iki turda 400 oya ulaşılamaması durumunda üçüncü turda salt çoğunluk 301 oy yeterli olacak. Seçilmesine kesin gözüyle bakılan AK Parti adayı Şentop'u MHP de destekliyor
 07 Temmuz 2020 07:40
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Bugün gerçekleşecek başkan seçiminde Şentop favori

Meclis bugün yeni başkanını seçecek. AK Parti, yaklaşık 1.5 yıldır bu görevi yürüten Mustafa Şentop'u yeniden aday gösterdi. AK Parti adayı Şentop'a Cumhur İttifakı ortağı MHP de destek veriyor. CHP ise Şentop'un karşısına Ankara Milletvekili Haluk Koç'u çıkardı. HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz'i aday gösterdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş da aday.

301 ŞARTI VAR

Bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki başvurular öncesinde takvim gereği adaylık başvuru süresi dün saat 24.00'te doldu. Gizli oyla yapılacak seçimlerde birinci ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy şartı aranacak. Üçüncü turda salt çoğunluk 301 oy şartı bulunuyor.

ŞENTOP'LA ÜÇÜNCÜ TURDA ÜÇ YIL

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylamaya geçilecek. Dördüncü turda en fazla oy alan aday TBMM'nin yeni başkanı olacak. AK Parti-MHP adayı Şentop'un üçüncü turda üç yıllık bir süre için Meclis Başkanlığına ikinci kez seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mustafa Şentop, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için görevden istifası sonrasındaki seçimde 24 Şubat 2019'da 336 oy ile TBMM Başkanı seçilmişti.
Yeni Şafak
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