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Avrupa'da FETÖ'cü hainlerin gerçek yüzü anlatılacak

FETÖ'nün firari örgüt elemanlarının yurt dışında katıldıkları her toplantıda, darbe girişimin tiyatro olduğuna dair yaptıkları yalan propagandalara karşı, bu sene Avrupa'nın belirli merkezlerinde birçok aktivite düzenlenecek.
 07 Temmuz 2020 07:10
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Avrupa'da FETÖ'cü hainlerin gerçek yüzü anlatılacak

Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan vatandaşlar, fiziki mesafe kuralına uyarak ve maske takarak darbe girişiminin nasıl gerçekleştiğini ve o gece Türkiye'de neler olduğunu anlatacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da vatandaşlar kenetlenecek.

Büyükelçilikler ve konsoloslukların desteğiyle vatandaşlar, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Boşnakça hazırlanan broşürlerle FETÖ'nün gerçek yüzünü ortaya serecek. Avrupa genelinde, önemli meydanlarda kalkışmaya dair fotoğrafların yer aldığı sergiler açılacak. Yine, her şehidi temsilen renkli demokrasi balonları uçurulacak.

Ayrıca, Türk halkının demokrasiye olan inancını konu alan sosyal medya etkinlikleri gerçekleştirecek. Seçilen fotoğraflar farklı dillerde kısa mesajlar ve uygun hashtag ile eş zamanlı olarak yayılacak. Avrupa genelinde FETÖ'ye yönelik olarak, karar alma mekanizmaları, siyasetçiler ve basın mensuplarının dikkatleri çekilecek. Ayrıca Avrupa'nın bazı şehirlerindeki organizasyonlara şehit yakınları, gaziler ve gazeteciler Türkiye'den video konferans aracılığıyla bağlanacak.

Ebru Karatosun

Türkiye
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