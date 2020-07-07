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Sirte ve Cufra için eller tetikte

Türkiye destekli Trablus hükümeti, Sirte ve Cufra'yı almak için hazırlık yaparken, operasyonun başlamasının an meselesi olduğu belirtiliyor.
 07 Temmuz 2020 07:25
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Sirte ve Cufra için eller tetikte

Bir taraftan ateşkes isteyen diğer taraftan saldırıları sürdüren darbeci Hafter ve destekçilerinin Vatiyye Hava Üssüne yönelik saldırısı Libya'daki gerilimi yükseltti. Sahada askeri üstünlüğü sağlayan Türkiye destekli Trablus hükümeti, bir süredir stratejik açıdan önemli Sirte ve Cufra'yı Hafter güçlerinden almak için hazırlık yaparken, askeri operasyonun başlamasının an meselesi olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre Libya, meşru güçleri eller tetikte beklerken geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Trablus ziyareti sırasında bu hazırlıklar gözden geçirildi. Harekatın her an başlayabileceği ifade ediliyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Trablus başta olmak üzere şu ana kadar kritik bölgelerde kontrolü sağladı. Meşru hükümetin bir sonraki hedefleri arasında stratejik konumuyla öne çıkan, petrol yataklarının bulunduğu Sirte ile ülkenin merkezinde yer alan Cufra bölgesi bulunuyor. Başkent Trablus'un 650 kilometre güneydoğusunda yer alan Cufra, Hafter milislerinin işgalindeki stratejik Cufra Askeri Hava Üssüne de ev sahipliği yapıyor. Hafter'e uluslararası destekçilerinin gönderdiği askeri takviyeler de buradan yapılarak cephelere taşınıyor.

RUSYA İLE TEMAS SÜRÜYOR

Sirte ve Cufra'ya yönelik askeri harekatın başlamasına sayılı günler kala Ankara- Moskova arasında da yoğun bir görüşme trafiği yaşandığı belirtiliyor. Rusya'nın muhtemel bir operasyonda tarafsız kalması konusunda ikna edilmeye çalışıldığını aktaran diplomatik kaynaklar, Rusya ile bu konuda temasların sürdüğüne işaret ediyor. Rusya, Libya'da çatışan her iki tarafla da diyalog halinde olması rağmen darbeci Hafter'e destek sağlıyor. Rus paralı askerleri (Wagner) de Hafter saflarında savaşıyor. Ayrıca Cufra Hava Üssünde çok sayıda Wagner mensubu olduğu da biliyor.

Bu arada, Türk güçlerinin de bulunduğu Vatiyye Üsse'ne yönelik saldırının Ankara'ya 'mesaj verme' gibi bir amacının da olduğuna işaret eden uzmanlar, daha önce Ankara'nın "Türk askerini hedef alan herhangi bir saldırıda Hafter güçlerinin meşru hedef olacağı" açıklamasını hatırlatarak her an bir misillemenin gelebileceğini belirtiyor. Çölün ortasında yer alan Vatiyye Hava Üssü, stratejik bir üs olmasıyla dikkat çekiyor. 10 binden fazla askerin aylarca barınmasını sağlayacak şekilde inşa edilen üssün Türkiye'nin kullanımına sunulacağı belirtiliyor.

Öte yandan Libya Ordusu sözcülerinden Abdulmalik el-Medeni, Vatiyye Hava Üssüne yapılan saldırının Mısır'dan havalanan BAE uçakları tarafından düzenlediğini duyurdu. Ancak BAE saldırıyı düzenlediğini resmi olarak açıklamadı.

"YAŞAR PAŞA VURULDU" YALANI

Türkiye'nin hava savunma sistemi konuşlandırdığı Libya'nın kuzeybatısındaki Vatiyye Askeri Hava Üssü, iki gün önce gece kimliği belirsiz savaş uçaklarının saldırına uğradı. Milli Savunma Bakanı Hulüsi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in ziyaretinden iki gün sonra gerçekleşen saldırının ardından gözler Mısır ve BAE'ye çevrildi.

Söz konusu uçakların BAE'ye ait olduğu ve Mısır'dan kalktığı belirlendi. Türkiye'nin Libya'daki nüfuzunu engellemeye yönelik alçak saldırının ardından BAE ve Mısır medyası algı operasyonu yapmaya çalıştı. Sosyal medyadaki kiralıklar, saldırıda dört Türk askerinin öldürüldüğünü yazdı. Aynı kaynaklar Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de saldırıda hayatını kaybettiği yalanını attı. Yalan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yüzde 50 ortağı olduğu Sky News Arabia televizyon kanalında daha sonra İngilizce Wikipedia'da yer aldı. Wikipedia daha sonra bilgiyi düzeltmek mecburiyetinde kaldı.

SELÇUK BÖKE
Türkiye
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