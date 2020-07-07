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2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu

Kayıp kişinin kuzenine ait evin yakınındaki kuyuda bulunan ceset parçaları, 17 saat süren çalışmayla çıkartıldı- Ceset ve kemik parçaları otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü
 07 Temmuz 2020 07:37
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2013'te kaybolan kişinin cesedinin parçaları su kuyusunda bulundu

Denizli'nin Baklan ilçesinde 7 yıldır haber alınamayan kişinin cesedinin parçaları, teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda bulundu ve 17 saat süren çalışma sonucu çıkartıldı.

Cep telefonundan son olarak 4 Nisan 2013'te sinyal alınan reklamcı Levent Karaduman'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Karaduman'ın birlikte çalıştığı teyzesinin oğlu Ali Osman S'nin Hadim Mahallesi'ndeki evinin yakınında bulunan kuyuda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri ile birlikte dün sabah saatlerinde arama çalışması başlattı.

Yaklaşık 16 metre derinliğindeki kuyuda bulunan suyun bir kısmını motopompla boşaltan ekiplerin bir erkek ayakkabısı bulması üzerine kuyuda su altı kamerasıyla yapılan incelemede, çuval içerisinde ceset parçaları tespit edildi.

Mahallenin su ihtiyacını karşılamak için 1960'ta açılan 120 santimetre çapındaki kuyuya halatla inen su altı arama kurtarma ekibinden balık adamın kuyudaki su ve gaz nedeniyle cesede erişmesinde güçlük çekilmesi üzerine kuyudaki suyun tamamen boşaltılmasına karar verildi.

Kuyunun kaynağının güçlü olmasından dolayı suda fazla eksilme olmaması üzerine kuyunun yan tarafı Büyükşehir Belediyesinden getirtilen ekskavatör yardımıyla kazılarak açılan kanaldan suyun eksiltilmesine çalışıldı.

Kuyunun tahmin edilenden derin olması ve suyun bir türlü boşaltılamaması üzerine akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesinden saniyede 25 litre su tahliye eden büyük boy sondaj pompası talep edildi.

Kurulan büyük boy sondaj pompası ile gece yarısı kuyudaki suyun tamamen boşaltılmasının ardından özel kıyafetli balık adam halatla indiği kuyudaki ceset parçalarını çuvala yerleştirdi. Ceset parçaları, 17 saat süren çalışma sonrası bağlanan halat yardımıyla çıkartıldı.

Savcılık tarafından olay yerinden yapılan incelemenin ardından tabuta konan ceset parçaları ve kemikler, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna götürüldü.

Dün sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmasını Karaduman'ın yakınları gözyaşları arasında izledi.

Birlikte çalıştığı Levent Karaduman ortadan kaybolduktan sonra ailesine İstanbul'a yerleştiğini söyleyen Ali Osman S'nin, 7 ay Karaduman'ın cep telefonunu kullandığı, Karaduman'ın babasına ait otomobili vekalet çıkartıp sattığı da öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali Osman S'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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