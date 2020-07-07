1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Beyaz altını' parlatacaklar

İSO, pamuk için harekete geçti. Ekim alanı daralan pamukta acil yapılması gereken 10 politika önerildi. Bu sayede üreticinin kazancı artarken, verim ve kalitenin ise yükseleceği değerlendirildi.
 07 Temmuz 2020 08:04
Yazdır
'Beyaz altını' parlatacaklar

İstanbul Sanayi Odası (İSO), yaklaşık 28 milyar dolar ihracat yapan tekstil ve hazır giyim başta olmak üzere pek çok sektörün hammaddesi olan pamukta yeni bir üretim politikası gerekliliğine işaret etti. İSO'nun 'Tarladan Markaya Pamuk Çalıştayı' sonucunda ortaya konulan raporda dünyadaki GDO'suz pamuğun yüzde 80'ine yakınını üreten ancak bu yıl ekim alanlarında yüzde 35 daralma yaşaması beklenen Türkiye'nin, pamuktaki gerilemenin önüne geçmesi için yapılacak acil ve etki gücü yüksek 10 politika önerildi.

Stratejik ürün

Milliyet Ekonomi'nin haberine göre: Tarım ve sanayi için "beyaz altın" olarak tanımlanan ürüne yönelik hazırlanan raporda, Türkiye'nin pamukta dünyanın en etkili üreticisi olabilecek durumdayken gücünü yeteri kadar kullanamadığı vurgulandı. İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, yaklaşık 28 milyar dolar ihracat yapan ve tarım, üretim ve pazarlama birlikte düşünüldüğünde 2 milyonun üzerinde istihdam sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörünün ana hammaddesi olan pamuğun Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden olduğuna vurgu yaptı.

Verimlilik arttı

Rapora göre dünyada 250 milyona yakın insanın geçimini sağladığı, Kovid-19 salgını nedeniyle kg birim fiyatı da 1.5 doların altına gerileyen pamuk, Türkiye'de Ege, Çukurova ve Şanlıurfa dolaylarında üretiliyor. Pamukta, son 30 yılda alternatif ürünlerin gelişmesi, fiyatlardaki oynaklık, destek politikaları, kente göç, arazi bölünmesi gibi nedenlerle ekili alanlar geriledi ve 1998'de 7.6 milyon dekara yaklaşan ekili alan 2019'da 5 milyon dekarın altına indi. Ancak dekar başına verim son 30 yılda yüzde 60 civarında yükseldi.

BM Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre Türkiye, dünya pamuk üretiminde 976 bin ton ile altıncı sırada yer alıyor ve pamuk üretiminin yüzde 3.5'ini gerçekleştiriyor. Yılda 762 bin ton ithalat ile Çin'in ardından ikinci sırada yer alan Türkiye'nin, pamuk ihracatı ise 105 bin ton düzeyinde gerçekleşiyor. Türkiye, dünyada GDO'suz pamuğun yüzde 80'ine yakınını üretiyor.

10 politika önerisi

1 Verim, kalite ve sürdürülebilirliği önceleyen, pamuğu alternatif ürün ve fiyat dalgalanmalarına karşı koruyacak bir destekleme sistemi oluşturulmalı,

2 Pek çok sektörün hammaddesi olan pamuk, stratejik ürün olarak kabul edilmeli, tüm yasal yetki ve sorumluluk Tarım Bakanlığı'nda toplanmalı,

3 Tohumdan nihai ürüne kadar tüm süreçler teknolojik bir altyapı ve devlet-STK-üretici işbirliğiyle geliştirilen bir sistemle denetlenmeli,

4 Pamuk ekim alanları birleştirilerek büyütülmeli, ölçekten kaynaklanan maliyetler minimuma çekilmeli, modern tarım teknikleri ile istikrarlı pamuk ekimi yapılmalı,

5 Çiftçiler, sulama, gübreleme, ilaçlama ve hasat konularında eğitilmeli, bütün süreçlerde bilgilendirmeli,

6 Erken ve gece hasadını engellemek için etkin bir denetim uygulanmalı, toprağın nem ve sıcaklık ölçümlerine göre hasat yapılmalı, jüt çuval kullanımı engellenmeli, makineli hasat desteklenmeli,

7 Emanet sistemi kaldırılmalı, lisanslı depoculuk yaygınlaştırılmalı,

8 Üretim sürecindeki en önemli basamaklardan olan çırçır fabrikaları modernize edilmeli, standartlar getirilmeli,

9 Organik pamuk ve iyi pamuk standardı ile sürdürülebilir üretim yapan çiftçilerin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi için ilave destek primi verilmeli,

10 Mazot, sulamada kullanılan elektrik ve üreticiler tarafından alınan makinelerin KDV'si destekleme sistemine alınmalı, çırçırlama, makineli hasat, ilaçlama hizmet giderlerindeki KDV yüzde 1'e indirilmeli.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÇAYKUR'da ikinci sürgün kotası belirlendi
07 Temmuz 2020 10:04		 573 milyon dolarlık maske ve koruyucu giysi ihraç edildi
06 Temmuz 2020 21:23
Emtia yatırımcısı altınla kazandı, petrolle kaybetti
06 Temmuz 2020 21:21		 Eximbank'tan yabancı ihracat destek kuruluşuna ilk 'garanti'
06 Temmuz 2020 11:48
Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin yapımında 'yerli ürün' atağı
06 Temmuz 2020 11:19		 Avrupa'nın en büyük barajı, elektrik üretmeye başladı
05 Temmuz 2020 21:35
Bankalar salgın döneminde KOBİ'lere musluklarını açtı
04 Temmuz 2020 22:16		 Uzmanlardan, sanal parada miras kaybı uyarısı
04 Temmuz 2020 21:54
Düğün sezonu açılmasıyla altında hareketlilik başladı
04 Temmuz 2020 16:24		 Türkiye'de OSB'siz şehir kalmadı
04 Temmuz 2020 10:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:45 - Teslim olan terörist ailesi ile görüştürüldü11:43 - 'Tatil dönüşü okul' uyarısı... Mutlaka virüs taşıyan insanlar olacak11:38 - Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi11:30 - CB, uzaktan eğitimde yerli yazılımların kullanılmasına öncelik tanınmasını istedi11:25 - Soylu: Mücadele, 'kamuda hala FETÖcüler var' demek değil11:23 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
11:10 - İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek11:10 - Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı11:08 - Kapkaççılar bekçileri geçemedi11:06 - Baykal'a hakaretten ceza aldı, videoyla özür diledi11:06 - FETÖ'nün itirafçı mahrem imamı örgütsel eylemlerini anlattı11:06 - Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
11:00 - GİB, 136 Gelir uzmanının becayişini sağladı10:57 - Gram altın 393 lira seviyelerinde10:55 - Dervişoğlu ile Tosun arasında canlı yayında kavga10:42 - 14 kişilik minibüste 42 yolcu10:41 - Kıdem tazminatına zam
10:36 - Samsun'da astım hastası kişi dere kenarında ölü bulundu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ÇOK OKUNANLAR
7 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
İçişleri'nden 81 ile genelge... Tüm ülke denetlenecek
Taşerondan kadroya geçenlerin toplu sözleşme süreci başlıyor
Selvi, tarih verip, kabinenin değişeceğini söyledi
Babası KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle atılmıştı, mahkeme işlemi iptal etti
Alman Başkan'dan gurbetçilere: Tatile giderseniz kovarım!
Kredide büyük i ndirim. Bugün kredi alsanız ne ödersiniz?
İBB genel sekreteri değişiyor
Kadro vermeyince Rektör hakkında 'mobbing' iddiaları ortaya atıldı
Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi 2 yılı geride bıraktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Black Panther 1
kulak çöpü 2
şu anda dinlenen şarkı 3
Kanye west'in abd başkan adayı olması 1
sigara ve alkole vergi zammı 2
Sembolik te olsa iki tane bayan milletvekili alalım 1
Bunlar iyi günlerimiz olabilir 3
gaziantep 2
Pufuduk 2
Polislerin kestiği salgın cezalarının geçersiz olması 1
SON İLANLAR
Ürgüp Öğretmenevi İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 7 personel alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Ordu Ünye SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam