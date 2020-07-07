'Rabia Naz' gizemini savcılık çözecek

Giresun Eynesil'de 13 Nisan 2018'de evlerinin önünde yaralı bulunan 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. TBMM Rabia Naz Vatan'ın Ölümü Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerini Araştırma Komisyonu, aylardır süren çalışmalar sonrasında hazırladığı raporunu bugün TBMM Başkanlığı'na sunacak. Raporda, hazırlanan taslak rapora göre ciddi değişikliklere gidilerek Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin bölüm 112 sayfadan 61 sayfaya düşürüldü. Vatan ailesinin tepkisini çeken, "olaya ilişkin olası sebepler" başlıklı tespitler rapordan çıkarıldı. Olaya ilişkin fotoğraflar ve krokilere de yer verilmedi. Komisyon fikir beyanında bulunmadan olayı Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na havale ederek soruşturmanın devam ettiği, iddianame tanzimi veya kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin bir karar verilmediğine dikkat çekti. Raporun son haline CHP ve HDP muhalefet şerhi koydu.

Hala çözülemedi

Başkanlığını AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun yaptığı komisyon çalışmalarına noktayı koydu, ancak olayın gizemi hala çözülemedi. Komisyonun raporu "genel çocuk ölümleri", "Rabia Naz Vatan'ın ölümü" ile "sonuç ve öneriler" şeklinde üç bölümden oluştu. Raporda, ilk taslağa göre ciddi değişiklik ve düzeltmeler yapıldı. Taslak raporda yer alan tanık ve komisyon çalışmalarına katılarak açıklama yapanların beyanları nihai rapora konulmadı. Ancak linkler verilerek, ifade ve beyanlara ulaşılmasına olanak sağlandı. Olaya ilişkin savcılık dosyasında yer alan fotoğraflar, krokiler ve haritalar da rapordan çıkarıldı.

Tespitler çıkarıldı

Rabia Naz Vatan raporunun 112 sayfalık bölümüne kritik müdahaleler dikkat çekti. Bu bölüm 61 sayfaya düştü. Taslak rapordaki "olaya ilişkin olası sebepler" başlıklı tespitler rapordan çıkarıldı. Komisyon, "Trafik kazası, düşme, atlama/intihar ve itilme" şeklindeki dört ihtimal üzerine tespitlerini kurmuştu. "Trafik kazası" ihtimali için "kemik kırıkları ve yol durumu dikkate alındığında, trafik kazası sonucu öldüğü ihtimalinin düşük olduğu" tespiti yapılmış ve "Ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklığa düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir" denilmişti. "Düşme ihtimali" konusunda ise "apartmanın fındıklık bölümüne düşmüş olabileceği" değerlendirmesi dile getirilmişti. Atlama, intihar ve başkası tarafından itilme durumlarının da "ihtimal dışı" oldu ifade edilmişti.

Neden çıkarıldı?

Milliyet, nihai rapora ilişkin taslak rapordaki kritik değişikliklerin dört gerekçeyle yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu gerekçeler, şöyle sıralandı:

Olayı yargılıyor gibi gözükülmemesine dikkat edildi.

Komisyon mahkeme değil, yargılama yapmıyor.

Tekrarlar vardı, ifadeler ve komisyona beyanlar oldukça yer tutuyordu, kısaltıldı.

Komisyon tespitleri yargılamaya girer diye çıkarıldı.

İki sayfalık genel değerlendirme ile yetinilerek savcılığın halen soruşturmasını yürüttüğü olayın mahiyetine ilişkin hüküm vermemeye özen gösterildi.

Amaç olayın soruşturulmasına siyasi güç ve makam kullanılarak müdahale edilip edilmediğini belirlemekti, bir bulgu dahi bulunamadı.

'Soruşturmaya müdahale yok'

Komisyonun kurulma gerekçelerinden biri olan olaya siyasi güç ve makam kullanılarak müdahale edildiği iddialarına ilişkin bölüm ise raporda korundu. Bu bölümde, "Dinlenilen kişiler, incelenen soruşturma dosyası, diğer bilgi ve belgeler kapsamında, bir kısım kişilerce olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla soruşturma makamlarına müdahalede bulunulduğuna veya delillerin karartıldığına yönelik iddiaları destekleyici somut bulguya rastlanmamıştır" denildi. Böylece komisyon herhangi bir kanaat belirtmeksizin olayı Görele Cumhuriyet Başsavcılığı'na havale ederek, soruşturmanın devam ettiği ve iddianame tanzimi veya kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin bir karar verilmediğini kaydetti.