Pembe odada 7 yılda 132 bin 280 görüşme

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Milliyet, Adalet Bakanlığı'nın TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderdiği Türkiye'deki cezaevlerine ilişkin kapsamlı rapora ulaştı. Raporda yer alan bazı veriler şöyle: Türkiye'de Aralık 2019 itibarıyla 355 cezaevi mevcut. Cezaevlerinde 2010'da toplam 120 bin 194 mahkum varken, Nisan 2020 itibarıyla 294 bin 129 mahkum bulunuyor. 10 yılda mahkum sayısı iki kattan fazla arttı.

Kamuoyunda "pembe oda" olarak bilinen evli mahkumların eşleriyle mahrem görüşme istatistiği de açıklandı. Raporda, Nisan 2013-Nisan 2020 arasında evli hükümlü ve tutuklulara cezaevi personelinin yakın nezareti olmaksızın eşleri ile mahrem görüşme yapma ödülünün söz konusu dönemde 132 bin 280'e ulaştığı bildirildi.