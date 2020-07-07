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Emekli amirallerin 'şerh' tartışması

Balyoz davasında 3 yıl hapis yatan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, "2012 YAŞ kararlarında iki oramiralin imzasıyla tasfiye edildik" dedi. Davaya tepki için istifa eden dönemin Donanma Komutanı emekli Oramiral Nusret Güner, "Siz hiç vefa beklerken suçlandınız mı?" diye karşılık verdi.
 07 Temmuz 2020 08:41
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Emekli amirallerin 'şerh' tartışması

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre: Emekli Tuğamiral Cem Aziz Çakmak Balyoz kumpas davasından cezaevinde yatarken kansere yakalandı. Ankara GATA Hastanesi'nde tedaviye alınan Çakmak 4 Temmuz 2015'te hayatını kaybetti. Balyoz kumpasının mağdurlarından emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, birlikte hapis yattığı Cem Aziz Çakmak'ın ölümünün 5. yılında 'veryansıntv' adlı internet sitesinde, "Amiral Cem Çakmak ve Cesaret" başlığı ile bir yazı kaleme aldı.

AMİRALLER MUHALEFET ŞERHİ KOYMADI

Cem Gürdeniz'in hedefinde dönemin Genelkurmay Başkanı ve Balyoz sürecinde yaşanan hukuksuzluklara ses çıkarmayanlar vardı. Gürdeniz 2012 yılındaki YAŞ kararlarında kendileri emekli edilirken, iki amiralin bu karara muhalefet şerhi koymayarak onay verdiğini öne sürdü. Gürdeniz, "2012 Eylül'ünde bu kez iki oramiralin de imzası olan 2012 YAŞ kararları ile tasfiye edildik. Üniformalarından TCB ve TCG'mizden zorla koparıldık. Silivri'ye gönderildik. Başarmışlardı. Denizcileri denizcilere kırdırmışlardı. YAŞ kararlarında muhalefet şerhi bile yoktu amirallerin" dedi.

ESKİ DONANMA KOMUTANI'NDAN TEPKİ

Cem Gürdeniz'in yazısında itham ettiği o iki amiralden biri dönemin Donanma Komutanı Nusret Güner'di. 2013'te Balyoz davasında silah arkadaşlarına verilen hapis cezasının ardından bu kararı protesto etmek için istifa eden Nusret Güner, bu yazıya çok sert bir tepki verdi. Hem sosyal medyada hem de emekli amirallerin kendi aralarında yazıştığı bir mecrada tepkisini ortaya koyan Nusret Güner, YAŞ toplantılarında emeklilik kararlarında Donanma Komutanı'nın tasarrufu bulunmadığını belirterek, bu gerçeğin bilinmesine rağmen anlaşılmaz bir örtülü propaganda ile karşılaştığını ifade etti.

'SİZ HİÇ VEFA BEKLERKEN SUÇLANDINIZ MI?'

Güner, herkesin korktuğu ve sus pus olduğu bir dönemde bazı meslektaşlarının güçten yana taraf olarak sessiz kalmasına rağmen, istifasından önce ve sonra silah arkadaşlarına karşı hapse bile girmeyi göz önüne alarak elinden geleni yaptığını söyledi. Güner, Gürdeniz'e cevap yazısını şu sözlerle sonlandırdı: "Siz hiç vefa beklerken suçlandınız mı? Maalesef bu durum kötü bir örnek olarak tarihe geçecektir. Tarih; ilerde 'kim kendisi/kim ülkesi için çalışıyor, kim/kimler örtülü/açık olarak güçten yana tavır alıyor, kim ne kadar cesaret gösteriyor' sorularına verilecek cevapları mutlaka ortaya çıkaracaktır."

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