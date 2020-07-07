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Temizlik işçisine iğrenç tuzak

Evli ve bir çocuk babası Mert Al, temizlik için A. T. G.'yi evine çağırdı. İstanbul Esenler'deki evinden Gaziosmanpaşa'ya giden kadın bu evde, 2 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tecavüze uğradı. 30 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Al bugün hakim karşısına çıkıyor.
 07 Temmuz 2020 08:49
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Temizlik işçisine iğrenç tuzak

Hürriyet'in özel haberine göre: MOBİLYA işçisi Mert Al (28), Facebook'ta iş ilanları sayfasına, Esenler çevresinde ev temizliği işi aradığını belirten A. T. G. (38) ile temasa geçti. Al, G.'ye ev temizliği için kaç para istediğini sordu. G., '200 TL alıyorum' yanıtı verdi. İkili kısa bir görüşme sonrası 150 TL'ye anlaştı. Geçen 16 Şubat günü G., bakacak kimsesi olmadığı için, 2 yaşındaki oğlunu da alarak Esenler'den Gaziosmanpaşa Küçükköy'e gitti. G., saat 12.00 gibi Al'ın attığı konuma ulaştı.

'EŞİMDEN AYRIYIM' DEDİ

Kapıyı açan Al, G.'nin eve girişinden birkaç dakika sonra, eşinden yeni ayrıldığını 5 yaşında bir oğlu olduğunu söyledi. G., eve girdikten hemen sonra temizliğe başladı. Al'dan süpürge makinesi isteyen G., o sırada halıları toplamaya başladı. Bu esnada Al, G.'ye arkadan yaklaştı ve ağzını kapatarak odaya geçmesini istedi. G., bırakılmasını istese de başaramadı. Bu esnada G.'nin 2 yaşındaki oğlu da ağlamaya başladı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Mert Al, cebinden çıkardığı bıçağı küçük çocuğa doğrulttu. G.'yi zorla odaya götüren Al, çaresiz kadını yatağa doğru itti. O esnada oğlu ağlamaya başlayan G. bu esnada Al'a, "Beni de oğlumu da öldür" diye feryat etti. G., Al'ın elinden kurtulmak için çırpınsa da başaramadı. 2 yaşındaki çocuğun da odada bulunduğu esnada G.'ye tecavüz eden Al, genç kadının evden çıkmasına da bir süre izin vermedi. Al, G.'ye "Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Şikayetçi olmayacaksın. Öldürürüm yoksa sizi" dedi. G. ise, Al'ın elinden kurtulmak için, olanlardan kimseye söz etmeyeceğini söyledi.

EVDEN KOŞARAK ÇIKTI

Al, genç kadın ve oğlunun evden çıkmasına izin verdi. Koşar adım evden çıkan G., ayakkabılarını ve oğlunun giysisini sokak ortasında giydirdi. Ağlamaya başlayan G., sokağın başındaki bir dükkana sığındı. Burada polisi arayan genç kadın başından geçenleri anlattı. Dakikalar sonra polis ekipleri sokağa geldi. G., olayın yaşandığı evi polislere gösterdi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Gözaltına alınan Mert Al, çıkarıldığı Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde, G. ile, kendi rızası ile birlikte olduklarını öne sürdü. Al, "Eğer zorla bir şey olsa benim de yüzümde yaralamalar olurdu" dedi. Tutuklanarak cezaevine konulan Al hakkında, 30 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşması bugün yapılacak.
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