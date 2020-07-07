Duruşma'da kediciklerden Oktar'a 'Saçlarınız çok güzel maşallah!'
|07 Temmuz 2020 08:52
|Yazdır
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısındaki salonda görülen davanın 72. duruşmasına dün devam edildi. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 77'si tutuklu, toplam 238 sanığın yargılandığı davaya katılım yoğun oldu.
CEZAEVİNDE İMAJ DÜZELTTİ
Tutuklandıktan sonra cezaevinde çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan Adnan Oktar'ın kır, kısa ve dağınık saçları dikkat çekmişti. Oktar dün görülen duruşmaya mavi takım elbise ve kırmızı gömlekle katıldı. Saçlarını ve sakallarını siyaha boyatan Oktar'ın saçlarını omuz hizasına kadar uzattığı ve lastik toka taktığı görüldü. Tutuksuz yargılanan kadınlar duruşma arasında sürekli Adnan Oktar'a seslenerek "Maşallah hocam çok güzelsiniz. Saçlarınız çok güzel olmuş. Size çok yakışmış. Kıyafetleriniz çok güzel. Maşallah. Sizi çok seviyoruz" dedi.
'ÇOK GÜZELSİN MERVE'
Duruşma sırasında Adnan Oktar'dan sonra en büyük ilgiyi örgütün yöneticilerinde olduğu iddia edilen Merve Büyükbayrak gördü. Büyükbayrak, üzerinde sarı, kırımızı, siyah ve turuncu renkli motiflerin bulunduğu şık bir elbiseyle duruşmaya çıktı. Arkadaşlarına "Elbisem nasıl" diye seslenen Büyükbayrak'a tutuksuz sanıklar, "Çok güzelsin Merve. Elbisen çok yakışmış. Seni çok seviyoruz" diye seslendi.
KEDİCİKLERE ÖPÜCÜKLÜ SELAM
Duruşma arasında Adnan Oktar yaklaşık 30 tutuksuz kadın sanığın bulunduğu bölüme dönerek el salladı. Bu sırada bütün kadın sanıklar ayağa kalkarak Adnan Oktar'a el işaretleriyle öpücükler yolladı. Adnan Oktar da öpücük göndererek karşılık verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Uzmandan maske uyarısı: Baş ağrısı yapabilir
07 Temmuz 2020 11:57
|Yalova'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
07 Temmuz 2020 11:38
|Normalleşme süreci başladı, hava kirliliği arttı
07 Temmuz 2020 11:10
|14 kişilik minibüste 42 yolcu
07 Temmuz 2020 10:42
|Türk istihbaratının kurtardığı İtalyan Ayşe, nasıl Müslüman olduğunu anlattı
07 Temmuz 2020 10:23
|Bakan Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını açıkladı
07 Temmuz 2020 10:11
|Milli Piyango'nun 5 gün içinde düzenlediği 3 çekilişin hepsinde büyük ikramiye aynı ilçeye çıktı!
07 Temmuz 2020 09:54
|Korkutan deprem tablosu: İşte İstanbul'da en riskli 9 ilçe
07 Temmuz 2020 09:42
|Çıktığı ağaçtan inemeyen vatandaşı itfaiye kurtardı
07 Temmuz 2020 09:18
|Kırmızı ette 'Şırınga' oyunu
07 Temmuz 2020 09:05