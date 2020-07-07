İBB genel sekreteri değişiyor

Can Akın Çağlar bankacılık kariyeri sonrası sigortacılık sektöründe önemli görevler üstlenmişti.

Erkut 5 Temmuz 2019 tarihinde İBB Genel Sekreteri olarak resmen atanmıştı.

YAVUZ ERKUT KİMDİR?

Yavuz Erkut Giresun'da 1955 yılında dünyaya geldi. Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu ve yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Yavuz Erkut, 1979'da çalışma hayatına başladığı TÜPRAŞ'ta değişik görevlerde bulunduktan sonra, 2005-2015 arasında TÜPRAŞ CEO'luğu yaptı.

CAN AKIN ÇAĞLAR KİMDİR?

Erkut'un yerine deneyimli isim Can Akın Çağlar geliyor. 1962 yılında Sivas'ta doğan Can Akın Çağlar, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Çağlar meslek hayatına 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı'nda başladı. 1995-1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde, Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

1997-1998 yılları arasında Egebank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve Ege Yatırım A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinin ardından 1998-2003 yılları arasında Family Finans A.Ş.' de Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Çağlar, 2003 yılında Ziraat Bankası A.Ş.'ye Genel Müdür olarak atandı. Genel Müdürlüğü döneminde Ziraat Sigorta A.Ş. ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin kuruluşuna da öncülük etti.

2011 yılında bankadaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda Kurul Üyesi olarak göreve başlayan Çağlar, 2 Mayıs 2014 tarihi itibariyle bu görevinden ayrılarak Eureko Sigorta A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini üstlendi.

Çağlar, Eureko Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.