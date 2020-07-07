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Pandemi süreci sonrası tüketici kral oldu

Normalleşmeyle birlikte 3 aylık kaybını telafi etmek isteyen perakendeci tüketiciyi kral yaptı. Markalar daha fazla satış için mağazaya girmek istemeyen müşterinin ürününü aracına kadar götürüyor, gerekirse evinde defile bile yapıyor
 07 Temmuz 2020 09:31
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Pandemi süreci sonrası tüketici kral oldu

Pandemi nedeniyle alışverişlerini online yapan, normalleşmeyle birlikte fiziki mağazalara ya da AVM'lere gitmekte tereddüt eden yani normalleşmekte sıkıntı yaşayan tüketiciye perakende sektörü farklı çözümler üretti. Daha önce 'online öde, mağazadan teslim al' uygulamaları pandemi sonrası karşılık bulmayan markalar, satışları artırmak ve ziyaretçi trafiğini normale döndürmek için düğmeye bastı.

Tüketicinin kral olduğu yeni normalde, müşteri isterse, seçtiği ürünler deneme yapması için evine gönderiliyor. Müşteri AVM içine girmek istemezse online satın aldığı ürünü ilgili markanın çalışanları tarafından AVM'nin otoparkında aracına servis ediliyor. Sinema salonları kapalı olduğu için film izlemek isteyen müşteriye ise yine hususi araçlarında açık alanda sinema keyfi sunuluyor.

SİPARİŞ ARACA TESLİM

Teknoloji perakendecisi Teknosa, araçta teslimat (Click & Drive) uygulamasını hayata geçirdi. Yeni uygulamaya göre, online ve mobil üzerinden yapılan alışverişlerde, tüketici 'mağazadan al' seçeneğini tercih ettiğinde kendisine SMS ile randevu oluşturuluyor. Marka, belirlenen otopark/teslimat alanına bir mağaza görevlisini yönlendiriyor. Mağaza çalışanı paketi tüketicinin tarif ettiği otopark noktasına gidip teslim ediyor. İlk etapta Türkiye'de 11 ilde 19 mağazada pilot olarak hayata geçirilen uygulama talebe göre yaygınlaştırılacak.

MAĞAZADAN AL EVİNE GÖTÜRSÜNLER

Boyner, eve teslimat hizmetini, mağazadan alışveriş yapan müşterilere de sunmaya başladı. Mağaza ya da AVM içinde salgın kaygısı nedeniyle fazla zaman harcamak istemeyen tüketici Boyner'in mağazadan eve paket teslimatı uygulamasını daha sık kullanmaya başladı. Uygulama, sadece Boyner alışverişini değil AVM içindeki başka mağazalardan yapılan alışverişleri de kapsıyor. Marka, projenin devamı olarak müşterilerin aldığı hediyeleri de verecekleri adrese ulaştırıyor.

MAĞAZADA HARCANACAK İNDİRİM KUPONU

Dünyada da 'tüketici yeter ki alışveriş yapsın' diye farklı uygulamalar hayata geçiyor. Çin'de markalar tüketicileri tekrar mağazalara çekmek için, sadece mağazada kullanılmak üzere indirim kuponları dağıtıyor. Bu kapsamda toplam 70 milyon dolar değerindeki kuponlar, fiziksel mağazalarda harcanmak üzere WeChat ve Alipay gibi dijital platformlar üzerinden dağıtılıyor. Deloitte'un raporuna göre, Çinli alışveriş platformu Tmall ise müşterinin görüntüsünü denenmek istenen tekstil ürünü ile birleştiren deneme panoları sunuyor. H&M müşterilerini kıyafet değiştirme kabinlerini kullanmaktansa ürünleri denemeden satın alma ve sonrasında iade/değişim haklarından faydalanma yönünde teşvik etmeye çalışıyor. Perakendeciler müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak ve müşterilerine güven vermek adına mağazaya girmeden ürünlerin teslim alınmasına olanak sağlayan "curbside pickup" uygulamalarını devreye soktu. IKEA bunu ilk uygulayanlardan oldu. Türkiye'de de başlayan uygulama kapsamında online sipariş veren müşteriler paketlerini mağaza önünden veya AVM otoparklarından teslim alabiliyor. Dijital kasa yatırımı yapmak istemeyen firmalar ise mobil uygulamalar ile müşterinin ürünlerini okutabileceği ve kendi cep telefonu üzerinden ödeme yapabileceği çözümleri devreye alıyor.

EVDE KOLEKSİYON SUNUMU

Vakko 7/24 adını verdiği modelle, mağazaya girmek istemeyen müşterisine WhatsApp üzerinden koleksiyonu tanıtmaya başladı. Müşteri mağaza elemanı aracılığıyla interaktif bir şekilde yeni gelen ürünleri görebiliyor. Marka bir adım öteye de geçip mağazaya gelemeyecek durumda olan müşterilerine Private Shopper hizmeti sunuyor. Mağaza görevlileri müşterinin seçtiği ürünleri bulunduğu yere götürüyor ve yerinde satış yapıyor.

AÇIK ALANDA ARAÇLA SİNEMA

CarrefourSA ise bazı şubelerinin açık otoparklarında araç içi sinema keyfi uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama şöyle işliyor: Marketten 200 TL ve üzeri alışveriş yapanlar arasından arabalı açık hava sinemasına rezervasyon yaptıran müşteriler, açık havada araçlarının içinde maskeli bir şekilde, ikramlarla birlikte film izleyebiliyorlar. Benzer uygulamayı Gebze Center AVM de hayata geçirdi. AVM, şahsi araçlarıyla gelen misafirlerine açık otopark alanında atıştırmalık ikramıyla sinema izleme fırsatı sunuyor.

Pınar Çelik
Sabah
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