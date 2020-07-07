Dolar/TL dar bant hareketini sürdürüyor
Dolar/TL haftalardır 6.85 civarında dar bant hareketini bugün de sürdürüyor. Dün 6.8614'ten kapanış yapan kur bu sabah da 6.86'da. Euro da bu sabah 7.76'da yatay seyrediyor.
|07 Temmuz 2020 09:33
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