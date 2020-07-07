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Dolar/TL dar bant hareketini sürdürüyor

Dolar/TL haftalardır 6.85 civarında dar bant hareketini bugün de sürdürüyor. Dün 6.8614'ten kapanış yapan kur bu sabah da 6.86'da. Euro da bu sabah 7.76'da yatay seyrediyor.
 07 Temmuz 2020 09:33
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,8650 6,8660
Avro 7,7610 7,7620
Sterlin 8,5520 8,5950
ANKARA
ABD Doları 6,8300 6,9150
Avro 7,7150 7,8000
Sterlin 8,4960 8,7050
Anadolu Ajansı
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