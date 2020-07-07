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Uşak'ta bariyerlere çarpan araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Uşak'ın Banaz ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|07 Temmuz 2020 09:45
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Afyonkarahisar'dan Uşak yönüne giden Fatih Yıldız yönetimindeki 19 TE 423 plakalı hafif ticari araç, Banaz ilçesi Derbent köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen araçtaki Asım Mertoğlu ve Arsimet Mertoğlu hayatını kaybetti, sürücü ile Meliha Yıldız yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan araçtakilerin Çorum'dan İzmir'deki bir yakınlarının cenaze törenine gittiği öğrenildi.
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