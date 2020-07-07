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Milli Piyango'nun 5 gün içinde düzenlediği 3 çekilişin hepsinde büyük ikramiye aynı ilçeye çıktı!

Süper Loto, Sayısal Loto ve On Numara'nın 25-29 Haziran arasındaki çekilişlerinde büyük ikramiyeyi Ankara Çankaya'da oynayanlar kazandı. 3 çekilişte toplam 16.7 milyon lira verildi
 07 Temmuz 2020 09:54
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Milli Piyango'nun 5 gün içinde düzenlediği 3 çekilişin hepsinde büyük ikramiye aynı ilçeye çıktı!

Türkiye Varlık Fonu tarafından Demirören Holding iştiraki olan Şans Dijital ve İnteraktif Hizmetler Teknoloji Yatırım AŞ'nin ve İtalyan Sisal S.p.A'nın ortaklığıyla kurulan Sisal - Şans Ortak Girişimi'ne 10 yıl süreyle özelleştirilen Milli Piyango'nun 5 gün içindeki yaptığı 3 ayrı çekilişte büyük ikramiye Çankaya'ya vurdu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Süper Loto'nun 25 Haziran tarihinde yapılan çekilişinde 6 rakamı tek kişi bildi ve büyük ikramiye olan 14 milyon 819 bin TL, Ankara Çankaya'daki talihlinin oldu.

27 Haziran'da yapılan Sayısal Loto'da ise 1 milyon 360 bin TL olan büyük ikramiye Ankara'nın Çankaya ilçesi ve Yenimahalle İlçesi'ne gitti.

29 Haziran'daki On Numara'da da 10 sayısı bilen tek kişi Çankaya'dan çıktı ve 506 bin 812 TL kazandı.

Milli Piyango yetkilileri İstanbul, Ankara ve Antalya'nın en yüksek oyun oynama hasılatına sahip olduğunu bu nedenle bu üç ilin ilçelerine piyango vurma olasılığının daha fazla bulunduğunu belirtiyorlar.

"Şaibe iddiaları araştırılmalı"

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan konuyla ilgili olarak, "Milli Piyango çekilişlerinde artık süreklilik arz eden şaibe iddiaları, ayrıntılı bir şekilde soruşturulmalı. Milyonlarca vatandaşın parası ve umudu üzerinden yapılan çekilişte yetkililerin tavrı, Milli Piyango'ya olan güveni bir kez daha sarstı. Bakanlık sorduğumuz sorulara ne cevap verecek merakla bekliyoruz." diye konuştu.
Sözcü
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